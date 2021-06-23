香港《蘋果日報》宣布即將在24日出版《蘋果日報》的最後一份實體報紙，網站也將於午夜後停止更新。對此，包括副總賴清德、外交部長吳釗燮、立委羅致政等多位民進黨政治人物，前仆後繼撻伐港府，表達對香港將失去言論自由和新聞自由的憤怒。

此情此景，看在台灣民眾的眼裡，真是感到格外刺眼。去年以來，民進黨蔡政府逼迫中天新聞關台，而後還強讓收視極差的公廣集團旗下華視新聞資訊台，接收中天所留下的「黃金地段」52台，當時綠營政客在哪？

對香港《蘋果日報》面臨停刊，賴清德在臉書痛批香港當局用粗暴的手段讓媒體噤聲，「這就是剝奪自由、侵犯人權」；吳釗燮則透過推特說「我無法用言語來描述所目睹此一悲劇的憤怒與悲傷。」簡直聲淚俱下；羅致政表示，香港《蘋果日報》的結束，代表香港的媒體自由已經結束。

香港壹傳媒集團稱，《蘋果日報》已陷入困境。嚴格說起來，香港《蘋果日報》並未遭到當局停牌，是經營高層決定停刊，換言之，如果《蘋果日報》願意結合各方資源和力量繼續挺下去、撐下去，未必就會出現如此結局，至少不需要在高層出事後一周就從市場消失，甚至連網站都放棄經營。

相形之下，中天電視是直接被蔡政府趕出頻道，硬生生剝奪生存權，但中天不願放下追求新聞真相的職責，選擇艱困地從網路重新開始。在這過程中，蔡政府一連串威權、鴨霸的作為，怎不見這些綠營政客出來表達過一丁點指責，甚至當時他們之中還有不少人拍手叫好、應和蔡政府打壓新聞媒體的惡劣行為。

民進黨這個新聞自由雙標黨，真是令人寒心！