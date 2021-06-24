全台3級警戒剛屆滿月，不僅百工百業深受影響，連護國神山的高科技產業也受波及，險些出現動搖國本並影響全球晶片供應。

所幸目前疫情已趨受控，各縣市也啟動疫苗快打計畫。除了日本捐贈的124萬劑AZ，政府所購第2批24萬劑莫德納18日及時到貨，加上美國加碼捐贈的250萬劑也於20日自美空運抵台，相當程度緩解此前因疫苗短缺所造成的執政困境與民心浮動。

此外，針對永齡基金會與台積電擬購贈政府各500萬劑德製BNT疫苗的公益善舉，蔡總統適時展現正確決斷，讓政府與民間凝聚成抗疫正合力。加上北京當局與兼具投資方與代理商的上海復星均對台引進相關疫苗採持正面立場，這也考驗上海復星能否藉今年度原廠1億劑的供貨配額中，以合宜價格優先調撥提供台灣所需疫苗，讓排後段的中壯與年輕世代也能盡快施打，締結這段兩岸官民分工、協同共促的因緣善果與人道情懷。

有關疫苗到貨量，含20日的美國250萬劑，累計約485.5萬劑。若以1人1劑計，其覆蓋率為20.7%，可涵蓋1-7類人員（371.5萬人）全面完成第1劑接種；但距政府原訂1人2劑且覆蓋率65%目標尚缺2569.4萬劑，還有相當努力空間。

在疫苗採購部分，含高端、聯亞各500萬劑，目前政府總採購量為2981萬劑，其1人2劑的覆蓋率為63.4%；加上美日已捐贈的373.85萬劑及民間擬捐的1千萬劑，合計約4354.85萬劑，其每人2劑的覆蓋率可達92.7%的理想目標。

然而，若參照日前德國生技大廠CureVac公布旗下mRNA疫苗第3期4萬人試驗的解盲結果，即使前期實驗中和抗體效價很高，但卻僅有47%的保護力，未達WHO至少50%的標準。若暫除尚未啟動3期實驗的國產疫苗，則政府採購量將回到1981萬劑，其1人2劑覆蓋率約42.2%；加上已贈及擬捐疫苗，其2劑／人覆蓋率為71.4%，仍高於政府65%的原訂目標。值得關注的是，民間擬捐贈的1千萬劑BNT，其2劑/人之覆蓋率貢獻度為21.3個百分點，將近政府原訂目標的1/3，可見其重要性。

尤其，面對當前台灣流行的Alpha病毒，或從印度擴散至英國等國家的Delta病毒，乃至今後可能出現更具傳染力與致病率的變種病毒株，許多國家已探討是否應提高疫苗覆蓋率，並盡早完成第2劑接種，乃至為第3劑或二代疫苗預作籌劃，並成為各國判斷其國內及邊境解封條件是否成熟的重要依據。台灣未來若要實現邊境解封，顯然也需以目前國際上最高的防疫標準為努力目標，才能有效因應今後的挑戰。

疫苗接種有如開闢防火巷，接種速率也將影響群體免疫進程與解封時間。台灣15日接種高峰達149718人次。若以每日15萬人次計，每提升20%的1人1劑接種率便需31天，近日取得的274萬劑莫德納打完便需18天，若再加上近1周的封緘時間，整個作業時程將至少需時25天，兩者似有提速的必要。

日前，「義人」賈永婕被網民出征，反映當前台灣社會流於黨同伐異、理性退位、價值迷失、底線淪喪與仇恨政治無所不在的病態亂象，顯示我們還需要第4劑疫苗─這需要公民社會的自覺與堅持，更需要朝野各界的自重與自制。前人犧牲所追求的民主與自由的理想，才不至逐漸離我們遠去。

（作者為兩岸政策協會祕書長）