1947年2月1日中共中央政治局會議討論毛澤東起草的《迎接中國革命的新高潮》的黨內指示，周恩來在會上作了國民黨統治區人民運動的報告，首次把這一運動，特別是學生運動，稱作「第二戰場」，同「第一戰場」人民解放戰爭相配合。在此之前，雲南昆明西南聯合大學1945年「一二、一」學潮，揭開了序幕。教育部長朱家驊在國防最高委員會會議中報告說：

關於全國教育界不安定情形，尤其是此次昆明學潮，都是共產黨所造成的。西南聯大在上(11)月25日舉行自治座談會，討論「內戰」問題。這種會議過去也曾舉行過十多次，在昆明是常有的，此次舉行，適在時局不安定的時候。

起因是這年11月21日延安《解放日報》發出成立反內戰聯合會的號召，中共雲南省工委立即組織發動各學校，舉行反內戰時事講演會等。24日晚，聯大中共支部在民青支部、學聯組織下，由聯大學生自治會與雲大、中法、英專三校學生自治會決定，次日晚在雲大至公堂召開內戰時事討論會，邀請若干教授演講。

由於軍政當局小組會報決定要制止，因此本來預定在雲大舉行的，改在聯大舉行。參加的除聯大學生外，有中法大學、雲南大學、英專等校學生，不過聯大學生居多數而已。開會時間是晚上六時，到的教員有十餘人，並經自治會邀請錢端升、伍啟元和潘光旦、費孝通四位教授演講，錢、伍是國民黨員，潘、費是民主同盟。講演時外面就槍聲不斷，而且愈來愈密。本來不致罷課，但經此槍聲一鬧，罷課就成功。軍警方面成立了行動委員會，學生方面成立了罷課委員會，學生罷課以後，雙方就不斷有衝突，12月1日，就有十二處發生衝突，尤其是聯大師範學院、文法學院、中學部等衝突更嚴重，有很多人受傷。最不幸的是忽然發生炸彈爆炸，師範學院死了四人，因此風潮愈益擴大了。

此事實由國民黨雲南省黨部主任委員，雲南省政府民政廳長代理省主席李宗黃等組織黨團人員、軍官總隊和第五軍分校學員，以及部分特工人員，衝入各校，見人便打，公然投擲手榴彈，造成學生四人死亡、十六人重傷的慘劇。據傅斯年調查，認為慘案的禍首是李宗黃，目的是政爭，其次是邱清泉(第五軍軍長)，關麟徵(昆明警備司令)「代人受過」而已。

昆明「一二、一」學潮也影響到成都、重慶。成都曾有遊行，也有罷課的趨勢，復旦大學也開過會。中央大學、重慶大學正借題鼓動，中央工專要求搬回去。教育部採取安撫措施，平息下去。

1946年12月24日，北平發生沈崇案，其規模之大，遠超過昆明「一二、一」學潮。沈崇為北京大學女生，門第顯赫，為清代名臣沈葆禎之曾孫女，林則徐之玄外孫女，更是顯得此案之突出。是晚被美軍強姦。平、津各大學左派學生發動反美運動。南京亦有遊行。某校學生於遊行時進入美使館，有極端侮辱美國人之語言。

此對中共地下黨來說，「抗暴運動是一場遭遇戰」，因為誰也未曾預料此時會發生這樣一個迅速激起公憤的事件，於是北平中共地下黨負責人立即作出反應，進行聯絡活動，30日，北平各大學抗議美軍暴行的示威遊行，於焉展開。次年(1947)1月1日這一天內，天津、上海、南京、蘇州、杭州、重慶各地大學都有成千上萬的學生示威遊行。在整個的1月份，全國有二十多座大、中城市的學生，均不斷有罷課、示威遊行。臺灣亦不例外，1月9日，臺灣大學、師範學院等臺北大、中學生數千人，在新公園集會，高呼「抗議美軍暴行」、「美軍滾出中國」等口號，會後在市區遊行。

左派之反美而親蘇，亦有不以為然者。如徐永昌記其所感曰：

平、津一帶美兵之無理行為，遠遜於旅、大一帶之蘇軍，然而各地學生不稍責難蘇軍何也?新聞界亦然，對美則亦相責難，對蘇則曰必親之信之。若余(徐)為美國計，當即日撤去。蓋美軍駐中國，完全是害，直無利可言。或謂留以備蘇，實則美蘇果戰，此等據點，祇要中國不變為共軍政府，不愁中國不歡迎其即來，又何必預駐或謂今日美國對中國包藏禍心，則余尚未看出。（待續）