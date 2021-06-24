編者按：

國民黨為何輸掉國共戰爭最關鍵的徐蚌會戰？

誰該負起損失五十萬將士的最高責任？

一九四八年底爆發的徐蚌會戰，是國共戰爭中最關鍵的戰役。徐蚌會戰，國軍眾不敵寡，損失五十萬精銳，徹底改變了戰爭的天平，更種下國府敗走台灣的因子。劉峙為國民革命軍陸軍二級上將，在中山艦事件、北伐戰爭及中原大戰諸役獲勝連連、屢立戰功，甚得蔣中正器重，被譽為「常勝將軍」及「五虎上將」。一九四六年國共戰爭全面爆發，一九四八年六月，蔣中正任命劉峙為「徐州剿匪總司令」，為徐蚌會戰的最高指揮官，他在戰敗後受到許多責難、更在戰史上留下「無能」的汙名。

本書是劉峙從未公開發表過的戰時日記，是極其珍貴的第一手史料，記錄徐蚌會戰期間諸事，透露出政治干涉軍事、指揮官無實權、布署及指揮失調、戰略舉棋不定、後勤補給不足、黨員精神渙散、諂媚領袖之風，各種導致國民黨全面潰敗的原因。對於民國史及國共戰爭史皆具有相當重要的研究價值。

正文開始：

我回到南京，晉謁 蔣公之後，本欲作「解甲歸田」之計，蓋因當時的國防部參謀本部，對於剿匪進展所作的狀況判斷，其結論是：在六個月之內，可以將共匪剿滅。詎料以後的剿匪軍事發展，卻是「反向」的。

《高級傳令兵：劉峙將軍徐蚌會戰戰時日記》。（秀威資訊提供）

民國卅七年的夏天，隴海線的軍事已面目全非，岌岌可危。原來坐鎮在徐州兼領鄭州的陸軍總司令顧祝同因升任參謀總長，勢難兼顧，需人接替。 蔣公想要蔣銘三（鼎文）兄去，他堅決謙辭。再想到我，徵詢我的意見。當時的局勢，在不懂軍事的一般社會人士，已都洞若觀火，除非出現奇蹟，很難「挽狂瀾於既倒」。但是我的答覆是：「要我做官，不敢奉命，要我拚命，義不容辭。」所以我向國防部辭行的時候說：「見危授命，我跳火坑，個人生死事小，但望大家以國事為重，這次要對我多多指導與支援。」

民國卅七年六月十四日，我率新任參謀長李樹正，隨參謀總長專機由南京飛徐州，就任徐州剿匪總司令，由原有的陸軍總司令徐州司令部的機構與人員改組。當時共匪陳毅的第一、四、十一及兩廣等縱隊，正在荷澤以東、鉅野以南地區，與我第五軍及整編八十三師，新編廿一旅激戰中，其第七、十三及新八、九縱隊，於陷我泰安、大汶口後，圍攻兗州。

劉伯承匪部也由黃汎區趨魯西，欲躡邱清泉之後未逞，反噬開封。我於六月十九日飛鄭州，參謀總長顧祝同亦隨即趕到，我欲放棄豫北以救開封，俾利爾後之索敵攻擊，以免死守一地坐等挨打，未獲實現。我於是日下午離鄭返徐時，河南耆紳孔新三等廿餘人，攔著我跪地痛哭，殊不知我當時的心情比他們更沉痛。當晚回到徐州後，急督劉汝明、孫震等部，迅速馳援，加緊猛攻，乃於六月廿六日克復開封。（待續）