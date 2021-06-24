苗栗地區的科技廠商，國際移工的群聚染疫，看起來是告一個段落。此時，美國送給台灣250萬劑的疫苗，來的正是時候，算是給當下疫苗注射、諸事不順的全體國人，暫時打了一劑強心針。但值得注意的是，由於大台北地區還是不斷傳出家戶感染、長照機構/護理之家、農產公司/果菜批發市場、或營建工地的群聚染疫事件，就算政府手頭上有將近500萬劑的疫苗，卻還是沒有什麼底氣。其中的原因之一，就是對於「無死角」、「全方位」的疫情防治而言，國際移工的問題，不但是一個社會問題，更是一個政治問題。

從蔡英文總統2016年就任以來提出新南向政策以來，外籍移工在2017年的總人數是35萬人，到2021今年4月底的71萬多人，成長幅度高達一倍。依據勞動部的勞動統計查詢網，截至4月底為止，在台的國際移工，總共有713454人。除了農林漁牧、營造業和製造業的產業移工以外，社福移工主要從事家庭幫傭與看護、以及機構看護工作，特別是天天接觸高齡長輩的移工，遍佈在全台灣的長照機構和城鄉家庭。另外，與國際移工相關、可能的防疫破口，正是政府力有未逮的失聯國際移工，已經超過5萬多人。

回顧5月到6月疫情升溫的期間，很重要的一個轉折點就是：位於苗栗縣的幾家高科技廠商，有國際移工陸續傳出染疫、確診的個案，並迅速向廠內員工、以及週邊的其他廠家擴散。其原因主要有三個：其一是，移工從工作地點到居住宿舍的團體生活，有利於病毒傳播與相互傳染。其二是，在半導體的產業鏈裡面，相對於IC設計（例如聯發科）、以及晶圓的自動化生產（例如台積電），最後的封裝測試之製作流程，需要更多的人力資源和國際移工。其三是，教堂/禮拜堂/清真寺的宗教聚會，與週日的休閒活動，讓不同國籍的移工，彼此形成內聚力很強的群體，誠屬他們日常生活之必要，但是在疫情發展的期間，則成為一個不容易注意到的群聚接觸點。

事實上，在都會區的街坊巷弄，很多家庭或店家也都有國際移工。運用社群媒體所建立起來密切連繫的網絡，也有看護移工每天推著輪椅，陪老人家到居家附近的公園曬曬太陽、散散步，但他們在週末期間於各大城市的火車站會面，也已經成為都市的假日人文景觀之一。

在第三級的防疫警戒期間，看得見的部分，各縣市火車站早就被列為禁止群聚的重點。產業移工在苗栗各大科技廠房的事件之後，業者和地方政府也都有所防範，以免死灰復燃。此外，在長照機構從事看護工作的社福移工，也在這一波的群聚染疫、一次一次的「防疫清零」，才真正進入中央和地方政府的視野。

但是，在看不見的部分，除了超過5萬人的失聯國際移工，還有不為人注意、就在家庭與社區生活的家庭看護。至於會不會仍然在工地現場，例如6月22日在北藝中心的工地所爆發之群聚事件，抑或是小大小小的建築工地現場，有沒有外籍移工、甚至是失聯的移工在內，都沒有人知道。

綜合以上所言，失聯移工的問題，在現階段的非常時期，緩不濟急，只能有待後疫情時代的賡續處理。合法國際移工的防疫措施，則可以分為「社會面」、「政策面」、「政治面」。

在社會層面和政策層面上，兩種移工由於工作性質使然，產業移工的防疫容易進行，主要分由科技部、經濟部、以及縣市政府與當地的業者廠商，基於剛處理完畢的經驗教訓，中央流行疫情指揮中心有必要，針對工作地點和住居宿舍，製作「防疫的指南與建議」，以及確診後的處理流程。社福移工在社會層面的複雜性，致使政策層面的措施方案，雖然難以通則化，卻可以依據中央主管機關的不同，製訂分門別類、因地制宜的防疫指南與建議，強化現有通報系統的機制。而就涉及醫療院所、長照機構、社區家庭的方方面面，還應該從勞動部到內政部（警政署與移民署），從衛福部到縣市政府、鄉鎮到村/里/鄰的民政最基層，大家必須提高警覺的是，一旦取消、或降低/分區降低/「微解封」防疫的警戒，則隨著社福移工的多元化工作，以及社區化的生活居住環境，他們接觸健康相對弱勢的族群，都讓彼此成為新冠病毒的潛在受害者。

最後，在政治層面上，要根本解決的問題還是施打疫苗；在疫苗嚴重不足的當下，「給不給移工打疫苗」，並不是一個問題。以當前台灣社會的氛圍，恐怕到了明年農曆年後，在台的國際移工，都還沒有機會打到一劑疫苗。這是全球性的人權問題，在「沒有局外人」的新冠疫情時代，「給移工打疫苗」，無庸置疑的，也是值得政府重新思考、賡續推動「新南向2.0政策」的一個政治問題。