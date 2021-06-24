離開台北的那天早晨，飄著小雨。輕輕飄出的雨滴，就像我的淚珠一般。

我知道，這一天終究是要到來的。但是，我的內心充滿著矛盾：一方面，因為疫情的考量和接下來的打算，我希望早些結束學業回家；而另一方面，我覺得兩個多月回到台北時間實在太過倉促，更希望在台北待得久一些，再久一些，這樣還能夠去一些還沒有涉足的地方，還能夠更從容地和各位師長、朋友道別。

實際上，從10月以來，我幾乎是每天都抽出一部分時間，和輔大、政大的一些老師、同學共餐道別。每次吃飯的時候，總是先互相寒暄，然後道別的時候也是面帶微笑地互道珍重。同時，為了11月5號的答辯，10月底前後也是異常忙碌，針對可能的修改點和提問點，我都要認真準備。離別的憂愁與悲傷，也就因此暫時壓了下來。

然而，當我下了捷運，走進機場的時候，悲傷的情緒一下就湧上來了。在候機的時候，我剛好遇到了一位同樣飛上海的大叔，大叔看我大包小包，就和我攀談了起來。我向他分享了我的七年經歷，不經意之間，淚水便流了下來，說話時也帶著哭腔：

「其實，我真的很留戀這裡。我捨不得走。」

是的，當離別一下子走到面前的時候，一想到七年間的酸甜苦辣和點點滴滴，心中的五味瓶一下就被打翻。

起飛前，兩位輔大時期的同學特意過來相送。這時，我的眼淚收起來了，強作歡笑，我不希望他們看到眼眶紅起來的我。道別的時候，也並沒有「執手相看淚眼，竟無語凝噎」，而是一起拍下照片，旁邊的同學還抱著我打算帶回家的體重計，繼續拿我的減肥大業開涮。

就這樣，情緒還算平和， 一直到，走進登機門之前。我突然意識到了什麼，在上飛機的滑梯前一直想在窗外多看一眼，眼眶又濕了。

登上飛機，坐定之後，一直在看著臉書上各位好友的留言祝福。因為航班人比較少的緣故，大概只有20分鐘後，飛機便關上艙門，進入滑行的階段。飛機在桃園機場的跑道上快速滑行，不久，便昂首起飛，飛向千里之外的故鄉上海。

那一刻，我的淚水，決堤了。被壓抑已久的悲傷，終於宣洩出來。窗外的土地越來越小，越來越小。因為下雨的關係，窗外很快就被雲層所覆蓋，土地一下就掩藏在白雲之中。

第一次，我覺得坐飛機看窗外，真是一件令人心痛的事。

一想到幾天前，輔大的習教授在帶完我參觀忠烈祠等地後，送了一套他自己只穿了兩三次的西裝，只是希望我在答辯的時候穿上。雖然因為學校上學期不提供碩士袍，自己沒有機會穿上政大的袍子，到處拍照打卡了。不過，這件西裝成了最好的「碩士袍」，穿上它，就能感受到老師的殷殷期望和祝福。

一想到這一個月來，近乎每天都和自己認為重要的朋友們道別：在上海受困的時候，我常常在祈禱自己還能再和台灣的師友有認真道別的機會。後來得償所願的時候，我毫不猶豫地選擇打開messenger，去和一些我在乎的老師和朋友約定時間和地點，共餐話別。話別的時候，離愁別緒都不是主調，氛圍反而是比較輕鬆和愉快的，大家都一定會互道「後會有期」。雖然，這個「期」，不知何夕。

一想到這半年來受到的委屈，因為疫情和兩岸關係的疊加效應，我即使在6月已經寫完論文的情況下，因為無法來台完成畢業手續的關係，導致只能遲到四個月才拿到了學位證書。甚至，在8月初，我還見證了台灣有關部門極其令人不齒的言而無信，就一個出門接電話，差點斷了我們的回台之路。其中的憤懣、無奈、委屈，又能向誰道？

更不要說，這七年來，各位師長親朋對我無微不至的照顧了。

霎時，淚如泉湧，像極了舷窗外流動的雨滴。

作為比較早赴台求學的陸生，我深感我們是兩岸交流紅利的獲益者，我很感激能夠獲得這個難得的求學機會。同時，台灣給了我一種與眾不同選擇，在這裡可以看到不同的歷史敘述，有著大陸很難看到的一些歷史資料，有富而有禮的各位恩師，一切讓我既新鮮又期待。而伴隨著台灣求學的一步步深入，我逐漸感受到台灣對我們而言，可以是一種特別的生活方式：在台灣，捷運和公車即使塞得滿滿的，總會有幾個博愛座留著；在旁邊的飲食店就餐的時候，熱心的老闆總是會為說著大陸普通話的學生們多加一點菜；在學校，總會有老師、同學，不計回報地帶領著大陸學生們出出遠門，走走看看，即使，我們也看到了他們眼睛中布的血絲……

由於一些眾所周知的原因，台灣的一部分言論對陸生並不友好，甚至是帶有敵意的。但令我們寒心的是，大陸一些網民對於赴台求學的我們，也會有些冷嘲熱諷，他們會嘲諷我們為何去「待我們很薄」的台灣求學。

如果我說，在我回家之前，有老師知道我要答辯，送上很好的西裝；在我回家之前，有水果店的阿姨特意送一個椪柑，說路上吃別餓著；更不要說在我回家之前還有同學花上一個多小時的車程，特意來機場送我。有這樣的善意，你們又如何忍心嘲笑？

在台灣的七年求學生活，我的收穫，當然絕不僅僅是學業上的精進，更感受到的是人性中最樸素的善意與尊重。在紛擾的塵世之中，我覺得這種樸素的善，是最難能可貴的一種品質：這樣的善，是能夠心心相傳的，一旦我們感知到這樣的善，能不「滴水之恩，湧泉相報」嗎？

也許，今後很長的一段時間，我都沒有辦法回到台北來看雨了。那麼，我就以夢作為唯一的行李，在美好的回憶中，時時感念台灣的好，把我感受到的那樸素的善帶回家，分享給更多身邊的人。我一直相信，那才是台灣帶給我最珍貴的禮物！

在不到兩個小時的飛行後，飛機落地了，我回家了。如果說七年台灣的求學生活，是一場美麗夢境的話，那這場夢到這時，也醒了。夢醒時，雖然還是會有「恍驚起而長嗟」的憂歎，但就像《摩托日記》中切·格瓦拉的經典台詞所說

What do we leave behind when we cross each frontier? Each moment seems split in two: melancholy for what was left behind and the excitement of entering a new land.

台灣的記憶，成為了過去。那麼，就帶著過去的美好，繼續向前，去尋找屬於自己的幸福吧。（陸軼雋/上海師範大學人文學院博士生、政治大學歷史系碩士）

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