雙北疫情持續延燒，所以儘管全台疫情看似有所趨緩，不過民眾還是不能鬆懈，因此疫情指揮中心仍舊宣布，要將全國的三級警戒延長至7月12日。不過就在大家紛紛喊著「同島一命」互相加油打氣之際，卻也有人在此時因為政治利益的考量，開始出手「教訓」雙北的行政首長。

就有媒體今日點出，基隆市長林右昌和高雄市長陳其邁，抓住了雙北疫情還未完全控制這點，正一南一北夾擊雙北市長侯友宜和柯文哲。陳其邁因為高雄一名個案曾在新北恩主公醫院治療，不過回到高雄之後確診，所以怒批新北市疫調不實。林右昌則是公布一名在北農工作的基隆市民疫調結果，質疑此案本應由台北市詳細疫調並匡列篩檢，為何是基隆市府防疫單位自己調查發現，怒批柯文哲睜眼說瞎話。

不過北市府馬上正面回應林右昌，指出根據規定，疫調權限在居住地的地方政府，林右昌卻要台北市疫調，根本是搞不清楚疫調規則。而針對陳其邁的指控，恩主公醫院鄭重反駁，強調依中央規定該個案原本就不在匡列範圍，所以新北市衛生局當然沒有對這個病人做疫調。

雖說疫情之下應該沒有藍綠，但兩位同屬綠營的行政首長在這個時間點，不約而同地對雙北疫調展開抨擊，的確有些微妙。當初因為3+11破口，桃園成為全台首當其衝的疫區，這些綠營的行政首張都說不要歧視桃園，要跟桃園站在一起。然而當現在疫情在非執政黨執政的縣市比較嚴重，難道就要群起攻之嗎？林右昌和陳其邁的這番操作，政治意味濃厚。

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