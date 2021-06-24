這幾天因為美國給了我們一些疫苗，蔡政府感恩戴德，在野的國民黨卻冷嘲熱諷，甚至連「乞丐」說都出籠了。

「乞丐」之說太沈重，但「美援」、「感恩」之論更令人反感。不必否認美國曾「美援」我們，我們該在意的是它的「居心」和「存心」。

國共內戰期間，馬歇爾來華調停，因與蔣介石意見不合，停止了「美援」。新上任的杜魯門總統更火上加油，對當時的中華民國政府發表了「哀的美敦書」，致使內戰失利，敗退台灣。後來要不是韓戰爆發，杜魯門也不會派第七艦隊協防台灣。但不要忘了，美國的所謂協防，更重要的，卻是防制老蔣總統的「反攻大陸」和維持保護美國在西太平洋的利益。因為羅斯福曾說：「美國的邊疆在全世界」，台灣在地緣上就是它的一道防線而已。

台灣半個多世紀來，所以從風雨飄搖，走向安定，走向繁榮，我們不否認「美援」的作用，但我們更應感激和感恩的，難道不是兩蔣和他們那個時代像孫運璿、李國鼎、趙耀東等的技術官員嗎？而為什麼蔡政府一提到這些人就避之唯恐不及呢？蔡政府忘恩負義若此，又豈是一個有格調，和一天到晚把「吃菓子拜樹頭」掛在嘴邊的政黨所應有的作為？

民進黨的最大病根，在聽不得人家的批評，在沒有「察納雅言」的氣度之下，一遇到批評，它就馬上為你祭出一頂大帽子：你在「矮化台灣」。然而，事實上卻是：台灣在民進黨治理下，有「長高」過嗎？

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