沒有人能想像，神秘的「中共中南海」最高決策體系，如何能在新冠疫情的混亂、封城、全國總動員抗疫以及遭美國總統川普硬扣「武漢病毒」的內外壓力下，迅速壓下疫情，反手向全球提供疫苗及醫療援助；並且同時攻克建立小康社會的「脫貧攻堅戰」，扭轉泛港獨內外勢力藉反逃犯條例掀起香港「反政府動亂」的危局。當台灣的蔡英文政府挾美國川普、拜登前後兩任總統「以台制中」的庇護，正式揚起以武拒統的綠色十字旗；當本屆G7康沃爾峰會儼然成為美國總統拜登以抗擊中國為要旨的《國家安全戰略暫行指南》的行動宣言時，在「新八國聯軍」和台獨挑戰的嚴峻考驗下，中共建黨百年的歷史殿堂開啟，橫亙在眼前的卻是更艱鉅的「新世紀新長征」，是一場和西方集團的持久戰。

無法想像，中共1978年如何戰勝「兩個凡事」、迅速恢復遭文革重創的山河與人心；無法想像鄧小平在經歷「六四事件」撼天震地的風波後，1992年「南巡談話」仍然堅定掙脫「姓資、姓社」的殊死鬥、拉開改革開放政策的序幕；無法想像1997年中共十五大召開前，江澤民「五．二九談話」如何克服「萬言書—姓資或姓社」的糾纏，一路「摸著石頭過河」、奠定改革開放政策的勝利基礎；無法想像中共在全力倡導「三講教育」和「三個代表」學習教育等反腐倡廉的活動下，位高權重的黨中常委和軍委副主席竟然帶頭貪瀆，在如此腐敗的隊伍中，習近平竟能成功反貪，在狠打「老虎群」之後，又猛打6、7萬基層蒼蠅，成功調動黨員的「初心」，走向全面從嚴治黨。

關關難過、關關過，中共拚出一百年

無法想像，89年被西方經濟封鎖、孤立貧困的中國，如今2020年中國GDP竟達到14.73萬億美元，占世界總量17.39%，相當於美國GDP70.3%，穩居全球第二大經濟體，而且對外貿易總量上升趨勢在後疫情時期更加迅猛。

無法想像，建政伊始，中國竟能依靠土法煉鋼、自力研發「兩彈一星」；但嚴重依賴前蘇聯軍備，裝備落後、戰術落伍的解放軍，屢遭美國海空軍侵門踏戶，忍受遭強搜「銀河號」、「誤炸」駐南斯拉夫大使館的屈辱，承受南海撞機事件的悲痛。如今，2021年中國年度國防預算估計達1.35萬億元人民幣，高居全球第二，先進的軍機艦加速國產化，軍隊軟硬體實現全面現代化、實戰化，解放軍軍力除核武外，總體軍力被評估僅次於美國。解放軍不僅已突破第一島鏈，打破日本佔據釣魚台主權的舊格局；更在南海、中國沿海和台海區域與美軍直接互尬，美國五角大廈多次兵推之後，發表了難以置信的報告：美中一旦開戰，解放軍將擊敗美軍！

曾經、中國大陸一窮二白，經濟落後、思想僵化，導致民族自信心淪喪，而有「河觴」——認定黃河文化已死、只有全照抄西方式民主制度，才能救亡圖存。結果，胡耀邦「價格闖關」失敗後，官倒橫行，改革政策大失民心，於是爆發不幸的六四事件。然而，無法相信的是，一向預言中國即將崩潰、自信能「和平演變中國」的美國，竟然回頭要求西方國家反對中國孔子學院進行文化滲透化。更無法想像的是，一向被西方鄙視的中國科技和製造業能力，如今竟然在5G技術超前，逼迫美加不得不上演硬扣華為公主的「司法人質事件」；當西方在譏諷中國製造業只會模仿時，北斗衛星、隱形戰機、國產航母、核電廠、技術領先的高鐵等，中國完整的製造體系，加上成功的經濟發展計畫，在中國快速建成內需經濟體系，經濟成長進入內外雙引擎帶動的新格局，連美國人都無法相信，竟然在美中貿易戰中，美國落得灰頭土臉。

大陸的成就，源自中共不斷解放思想、實是求是，源自中國人民的勤奮與好學；而西方的落沒，出於自大、自耗與放縱。

近年來大陸在數位經濟、電子商務的進展，已然領先；尤其人民幣數位化、國際化，挑戰美元。中國大力發展一帶一路和亞投行，雖然面對西方抵制，但前進的速度只會一時放慢，不會停止。過去，西方雖然喊著中國威脅論，但心中實際不把中國當回事；如今，西方不但視中國為頭號競爭對手，而且到了必須抱團對抗才有安全感的地步。

中國崛起、 G7抱團抗中

長期以來，西方不願真實了解中國大陸，仍然以宗教和氏族等封閉的視角看待新疆和西藏，殊不知對於維族或藏族人民而言，民生進步和富裕才是真正的關鍵；原教旨教義宗教力量早已淡去，取而代之的是維族、藏族新生一代對一個強大中國的認同，對自身民族走向現代化的追求。

儘管G7 康沃爾峰會宣言針對新疆學習營做文章，但大陸民眾和維族眼中看到的卻是西方為保護自家棉花產業抵制新疆棉業的真正目的。不論是辣椒、葡萄、番茄、棉花，新疆發展大型機械化集體農場，這樣的發展戰略，正加速新疆脫貧致富。

同樣西藏因高鐵及京藏高速路建成後，不斷湧進的旅行團、自駕客、背包客， 在「十三五」期間，西藏累計接待國內外旅客超過1億5千7百餘萬人次、旅遊收入達2125.96億元人民幣，讓7.5萬貧困人口實現脫貧。由於西藏氣溫低，讓他們的數據運行成本低於內地省份及世界大部分國家，新導入的雲計算數據中心和光伏電板產業，打開西藏青年的科技就業大門；藏民生活已然大幅改善，這些卻是西方國家不願也不敢面對的事實。

中國大陸近幾年來重點投入「大外宣」計畫，似乎被新一輪西方國家反中攻勢所擊破，雖然習近平早在2015年即指示今後要更好的講述中國故事，但似乎更加激起西方國家的警戒與反彈。

新八國聯軍終難成事

康沃爾峰會公報無疑就是拜登「合縱外交」的成果，充分反映了美國《國家安全戰略暫行指南》的反中要旨。公報直指「中國侵害自由與公平經貿」，批評新疆、西藏乃至香港選舉，甚至首次插手台灣問題，大陸網民加計屢對中國嗆聲的澳洲，直指這是「新八國聯軍」；在中共迎接創黨百週年慶典時，外部壓力正排山倒海而來。

然而，G7公報「嚴正關切中國侵害自由與公平經貿的行為」，背後反映的是，單獨的西方國家無法和強大的中國經貿實力競爭；G7指責中國「獨斷且脅迫性的經濟政策及行動」，實際是西方國家正為民主失能所苦。雖然公報反中意味濃厚，但中國已經是全球最大的消費市場，如今經濟至上、選票至上的西方國家遠比中國大陸更禁不起經濟衰退的折騰，所謂新八國聯軍對中國無法形成真正的威脅。

中共建黨百年，最大的變化是不必花大力氣做內宣，拜川普和拜登之賜，新一波中國威脅論的衝擊下，14億中國人外患當頭，更加團聚在中共民族復興的大旗下，網民更是戰志昂揚。長期以來大陸年輕世代的美國夢被驚醒，反映出來的是一度引領風潮讓中共頭疼的「公知」博客群——這類崇尚西方的意見領袖們快速被趕下神壇；高校海歸派回頭擁抱中國體制，近日被大陸青年追捧的「覺醒年代」，不斷從海外回歸的華人，當美國本土掀起反亞裔暴力攻擊事件後，這種民族必須復興的覺醒，正席捲全球華人社群。

未來中國的新長征雖然困難卻是光明的。中國正改變過去一百年來，全球西強東弱的格局，改變西方獨攬全球政經事務話語權、國際機制制定權的不公平遊戲規則，來自西方既得利益者必然群起打壓出頭鳥，源自西方惡質選舉文化的媒體網軍必然鋪天蓋地的追打中國，這反倒給了中共最好的摔打自身的外在壓力，在外在敵意的強力監視下，中共必須也只能把香港在進入國安法時期後的治理，更上一層樓，把新疆、西藏的風貌更自信的對外界開放。雖然中共在中國是一黨獨大，西方反中集團無疑讓中共擁有全球執政黨中最強大的反對黨。

拜登不應再踩兩岸紅線

建黨百年，擺在習近平眼前最大也是不容逃避的問題是兩岸統一。台灣自國府遷台以來，自居西方陣營，近年來，更從反共是政治正確演變成去中國化，在全球華人覺醒的浪潮中，台灣反而自我退居到只有台灣人的台灣島；尤其國民黨跟著綠營拿香跟拜後，中共已不必費力和國民黨爭正統，台灣在大陸民心盡失。儘管蔡英文政府高調迎接搭美國空軍C-17運輸機來訪的參議員譚美一行之後評估，七一之後，中共可能增大對台灣的軍事壓力，高調宣示台灣已經準備好應對解放軍的挑戰、將奮戰到底，卻迎來28架中共軍機繞台的新威嚇。

在十八大以前，大陸網民禁談武統，如今武統幾乎成為共識。在中共建黨百年之後，兩岸從「武力解放」、「三不」時期 ，走向三通四流的「和平統一」時期，現在是否快速滑進武統，對岸顯然正全力備戰，就看拜登會不會因誤判而踩了紅線。

（作者為資深媒體人）

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