美國總統拜登日前公開宣布他的毛小孩德國牧羊犬「冠軍」辭世，蔡英文立即在臉書發文表示哀悼致意，台灣目前因為疫情加上待查的AZ疫苗施打意外，造成死亡人數飊升599人，死亡率已突破4%，未見執政團隊有任何愧疚之意，也沒有悼念亡者的實際行動，台灣人的生命健康在蔡英文眼裏，竟不及拜登的愛犬，實在可憐又可悲。

三級警戒接二連三再次延長两週至7月12日，影響所及士農工商的食衣住行育樂繼續走下坡，綠營面對疫情擴散的危機處理完全著墨在「仇中擁美」的新聞操作，實際的「抗疫護民」則是兩手一攤，毫無可靠作為。

廣大民意積累強大民怨反撲，蔡政府的聲望跌破2年來新低，不滿意比例超過滿意比例1.3%，不滿蘇內閣的比例更是超過了7.4%，民進黨支持度直直落，執政5年每況愈下。蔡英文遙祭拜登的「冠軍」之時，已現死亡交叉的台灣民意將會持續探底，執政下台時的身影恐怕難看。

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