高端疫苗緊急使用授權（EUA）審查在即。為了確保先前蔡英文射出的那支「高端箭」，能夠命中事後部署的EUA箭靶紅心，食藥署一口氣換掉了疫苗療效評估專家會議中8位「反免疫橋接」的審查委員，改以表態支持免疫橋接的醫界人士取代之。

食藥署體仰上意的作為，清除了高端緊急授權使用的障礙，大開國產疫苗進行大規模人體試驗的方便之門，莫非也搶著當東廠？未來，無論疫情趨緩與否，食藥署長吳秀梅仕途不可限量，當可預期。

國產疫苗審查，搶先WHO及全球各國，以「免疫橋接」取代第三期臨床試驗作為EUA審查標準，果若可行，印證了我國未能參與WHO，確實是WHO乃至於全球公衛醫療的重大損失。不過，免疫橋接取代三期臨床試驗，畢竟是開風氣之先，即使國產疫苗通過EUA，國人不願打，難免要功虧一簣。

為確保吳署長官箴、各留任及新任審查委員專業聲譽，以及各國產疫苗利害關係人士的利益，何妨以獎勵方式取代爭議，做如下宣布：

政府已獲捐疫苗1000多萬劑，原擬採購千萬劑疫苗的預算，挪作接種國產疫苗激勵獎金。凡自願接種國產疫苗，包括且不限於高端、聯亞者，憑健保卡事先登記，每名發給獎金50萬元；如因接種國產疫苗致死者，發給300萬元撫卹救濟金。

重賞之下，必有勇夫。此計，先射箭後畫靶的EUA審查會議無須召開，還能預知國產疫苗接種人數，確保「免疫橋接派」的仕途與聲譽。一舉數得。

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