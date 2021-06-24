最新的一次來自於美國軍方的評估「中共是否武力犯台」，是擔任美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley），在2021年6月24日偕同國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）出席聯邦眾議院軍事委員會年度預算聽證會上表示：對所謂「中國在短期內應不會軍事犯台」的「短期」，指的是1到2年，因為中國奪取台灣將會極為複雜且代價高昂。而稍早之前，他曾經認為中國在「短期內」應不會軍事犯台。

而且密利尚指出，中國或許會做出這樣的決定，但不認為會突然發生，也沒有理由突然發生。中國付出的代價遠超過利益，中國國家主席習近平與共軍會對此清楚估算，並瞭解為了奪取一個擁有眾多人口且有防衛能力的大型島嶼，將是極度複雜且代價高昂。

另一名也是一位高級將領對評估「中共是否武力犯台」的看法，是曾擔任美軍印太司令部司令的戴維森（Phil Davidson），他在卸任之前2021年3月9日，曾在他出席聯邦參議院軍事委員會聽證會上說：「我擔心他們（中華人民共和國）正加速其野心，有意在2050年前取代美國在以規範為主導的國際社會地位。」而在中國達成此目標之前，戴維森說：「台灣很明顯是他們的優先目標。我認為，此威脅（即武統台灣）在未來10年是相當顯著的，老實說，很可能就在未來6年內。」[

這兩位將領都有一個共同點：即非常斬釘截鐵的判定「中共會武力犯台」，但對於大概多久時間之內會發動，沒有說出一個確定的時間點，美軍參謀首長聯席會議主席密利指的是1到2年，而曾擔任美軍印太司令部司令的戴維森卻說「可能就在未來6年內」，說明了戰事的啓動沒有一定準確的觀察點，更況且「武力犯台與否」的主動權在中國大陸，美方不見得能猜到，最多是在搜集到的情報來源中，得悉到的恐怕不是正確的犯台日期，而是已嗅到戰爭煙火的升起。

唯一在這些將領的證詞中，尚可以發現到美國軍方仍有某種程度判斷的情資所在，譬如說：密利有指出，不認為「武力犯台」會突然發生，也沒有理由突然發生。因為中國會對此清楚估算，並瞭解為了奪取一個擁有眾多人口且有防衛能力的大型島嶼，將是極度複雜且代價高昂。而且密利表示，「台灣議題與統一台灣是中國國家安全利益核心」。更進一步來了解美國軍方的真正內心想法，他們只是想「確保與台灣有關的任何事物都能和平發展，且在該區域或全球範圍內不會發生衝突，這也是美國國家安全利益核心」。美軍尚不至於有那麼積極心態介入到兩岸之間的軍事衝突。

但是《經濟學人》（The Economist）在2020年8月30日發表的一篇專文可以用來參考，文章說：近期中國海軍演習及包括堅持「台灣是中國的一部份」下，「中美關係」於許多層面正在不斷惡化。文章中，「但爆發武裝衝突，仍不太可能」。引述北京當局內部有一派說法認為，「美國可能會改變『一個中國』立場，鼓勵台灣宣布合法、事實獨立」。事實中國大陸多年來就已多次公開重申過，「台灣獨立」是「對台動武」的底線之一。但《經濟學人》仍認為爆發武裝衝突，仍不太可能」。

但是，從中國大陸的角度來看，當解放軍已在台海附近組織實戰化演練，曾有多架戰機飛越「海峽中線」遭到台灣空軍喊話警告要求轉向，可是大陸外交部發言人汪文斌卻在2020年9月21日表示，台海已不存在所謂「海峽中線」。這也是大陸外交部在台海緊張情勢升高之際，多次否認有「海峽中線」的存在，這是一個態勢發展的重要跡象。

另外，廈門大學台灣研究院政治研究所所長、廈門大學兩岸協創中心平台執行長陳先才教授在2020年7月29日的《美麗島電子報》上曾撰文說明：雖然從中美軍事實力對比來分析，美軍無疑占據優勢，但北京並非沒有反擊之力。尤其是在台海區域的對抗，他引述了美國智庫蘭德公司最新的報告所稱，「與美國阻止中國武力統一台灣的意志相比，中國人防止台灣從中國獨立的決心可能會更堅決」。因此陳先才下了這樣的判斷：如果台海真的成為中美角逐的下一戰場，或者美國真的有意把台海作為對中國大陸施壓的主要戰場，無疑將直接加劇台海局勢的升級，北京直接出手的可能性和意願將遠遠高於美國，這是大陸學者出自於民族主義的思考，基本上這種可能性是非常之高。

（作者為澳門理工學院名譽教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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