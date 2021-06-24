神隱許久的蔡英文，終於與民間企業商討疫苗採購事宜，若不是因鴻海集團創辦人郭台銘在臉書開炮，直指民進黨有「看不見的力量」特意卡他買疫苗，讓社會大眾議論紛紛，蔡英文才不得不速與郭董和台積電代表劉德音共同會談，並宣布指揮中心將發函授權民間企業以捐贈名義協助政府採購疫苗！

本次看似完美的雙邊會談，卻透露出許多詭譎且令人不安的訊息！

首先政府一反常態，之前上至行政院、下至疫情指揮中心，多次酸言酸語，並卡關企業與民間組織前往國外購買疫苗，現在卻全力支持，這即顯示政府心中有譜，即台灣去年聲稱已經訂購的疫苗確實溝通有誤且無法準時到貨！再對照台灣現在到貨的疫苗，大多都由美、日所捐贈，甚至連東歐小國立陶宛，也宣布捐贈台灣二萬劑疫苗，表面上政府大力感謝外國援助，但顯示的卻是政府採購疫苗不力。

其次是國產疫苗研發狀態不容樂觀，政府本來已「完美」佈局，預採購一千萬劑並擬讓國人施打國產高端及聯亞疫苗，但國產疫苗雖二期解盲成功，卻遇到美國不再開放審查EUA、國產疫苗沒有完整三期試驗的質疑，這等於要將台灣人當大型的三期試驗品，不免讓人抗拒！若國產疫苗沒法趕在八月開打又或遭民眾抵制，國內瞬間產生一千萬劑的疫苗缺口，政府要去哪裡調貨？

最後就是國難當頭，民進黨還在搞鬥爭，政府一邊對外宣稱，全力支援郭台銘採購疫苗，但實際上卻利用行政流程卡郭董，郭董多次表示需政府正式授權，才能繼續對外談判，政府就是不給正式授權！直到郭台銘全力開炮說民進黨派系在卡他，才得以面見蔡英文，政府才立即發文授權放行，而拉台積電一起授權，就是要淡化郭董的英雄色彩，直接證明民進黨的政治算計！

諾貝爾獎得主索忍尼辛曾說過：「我們知道他們在說謊，他們也知道自己是說謊，他們也知道我們知道他們在說謊，我們也知道他們知道我們知道他們說謊，但是他們依然在說謊。」

國內確診數雖連日下降，但社區傳染及群聚感染仍在悄悄蔓延，唯一能達到群體免疫的條件當然是疫苗的施打率，只有疫苗才是治本手段！民進黨在採購疫苗這件事上，就是一路在說謊，不僅欺騙了自己，更欺騙了全民！今日企業與民間組織購買疫苗是為了拯救人命，全民眼睛都是雪亮的，政府現在才同意授權，就是惡意拖延，但逝去的人命，又有誰來為他們主持公道！（作者為社團法人文明人權協會理事長）

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