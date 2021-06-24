民進黨政府以爭取民主自由為名崛起，蔡政府執政6年來，打擊異己、壟斷媒體、控制文官，早已沒有民主自由，執政無能，更沒有進步可言；到現在新冠肺炎從5月迄今死亡600餘人，命命都是冤魂，這原本是可以防止的，但他們正在剝奪人民的生命權。

生命權指的是安享天年、活到壽終正寢那一刻的權利，尤其是免於被包括政府在內的他人殺害的權利，是世界上所有人生來不可分割的權利。生命權在《聯合國憲章》及《中華民國憲法》裡都有清楚規定。當然民進黨政府可以說，這600餘人是染疫而亡，是天災；但新冠肺炎致死，此刻在台灣是人禍，而不是天災。

此次新冠肺炎在台灣的死者死亡方式各異，有走在路上、在救護車上，或駕車半途猝死，都可說是政府的失職，這種當時已在武漢、義大利、紐約等地發生過的情況，世界給了台灣1年半的時間準備，可是蔡政府做了什麼？這波疫情後，人民才發現負壓病房缺，救命藥瑞德西韋及單株抗體缺，篩檢試劑缺、疫苗缺，連呼吸器也缺，一切都疏於準備，需仰賴人捐贈。蔡政府為了執政塗脂抹粉，不願普篩、製造太平，現在因應已太晚，「河裡撈上來的、廁所裡發現的、陋巷公寓裡無聲無息的…遺體，全部成為官員嘴裡一個號碼、案例。」作家龍應台在臉書上如是描述。

現在台灣爆發的是英國變種病毒，而近來英國、美國最新確診者80%以上都是印度變種病毒，美國現在研擬要打第三劑疫苗，台灣現在還在挖東牆補西牆，將來有何能力抵禦更凶猛、死亡率更高的印度變種病毒？

這次病毒蔓延，台灣選民應有所警覺，民主不一定選賢與能，甚至還會選出獨裁政府，希特勒就是用民主手段選出來的。1933年希特勒的納粹黨成為國會最大黨，利用民粹奪權，透過蓋世太保等黨衛軍發動一系列清算和殺人。俄羅斯總統普丁也是經民選程序獲得權力，然後一再變更憲法，使他能再穩坐20年。新興民主國家選出獨裁者更是比比皆是。

蔡英文執政6年早已失去民主制度該有的運作，沒有制衡，行政、立法、司法已全面淪為御用工具，打著本土價值欺哄年輕人，動員網軍，抹黑、抹紅政敵。2022年如果選民再不覺醒，台灣將是民進黨永遠執政，專制獨裁就擺在眼前的事實，人民的生命不是他們眼中的第一要務。

民進黨內部派系為分享政經利益，不是應聲蟲就是噤聲不語，熟悉內幕的高官不作為，成為政治學家批評的「平庸的邪惡」。只有極少數像前副總統呂秀蓮還敢怒批疫情指揮中心失能又失信，「拜託不要再失德」，並敢直批蔡英文總統：「每個人都要去見閻羅王，現在疫情這麼嚴重，很替妳難過。」

其實，每一位看到政府防疫有缺失的民眾，也應該勇於做吹哨者。例如台中地方法院法官張淵森就投書媒體，揭發警方透過簡訊實聯制來鎖定被告行蹤，是侵害人民權利。

民進黨在這波疫情裡，也讓民眾看清楚他們標榜的普世價值、台灣價值、民主價值根本就是為專制合理化的口號，虛偽無比。試問，連生命權都不重視，這些價值還有什麼意義？