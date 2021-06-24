中美兩國疫苗外交戰正殺得難分難解，蔡英文政府既已選邊，中國大陸不論是主攻美國還是颱風尾掃到台灣都不會手軟，我國又應如何在夾縫中求生存？

中美兩國在研發、生產、施打疫苗、推動疫苗外交的能力都各有千秋，難分上下。美國「食物藥品管理局」（FDA) 目前批准輝瑞、莫德納與嬌生3種。中國大陸則研發出9種疫苗獲得國際認證，其中還有一種是國藥疫苗。

在施打疫苗方面，中國大陸14億人口已有10億人注射過兩劑，覆蓋率高達70%以上。美國3億多人口目前已有55%以上打過兩劑，拜登總統希望6月底以前有60%以上的覆蓋率。迄今，中國已提供3.5億劑疫苗作為推動疫苗外交之用。在這方面，北京大部分以銷售為主，對少數交情好、經濟發展落後的國家才免費提供。

接受中國疫苗的國家遍布在全球各地，總數有80多個國家，美國發現中國推動疫苗外交的強烈企圖心之後，也於5月中下旬開始調整政策。在疫苗全球取得機制COVAX分配下，亞洲、中南美洲與非洲成為美國援外疫苗重點發放的地區。中美疫苗外交戰在這些地區短兵相接，必然也會對我國的外交戰場帶來空前的衝擊。

值得注意的是，中美兩國在疫苗政策的做法並無二致，都是「先安內再對外」，或是「安內為主，行有餘力再推動疫苗外交」。的確，只有絕大多數國人都施打疫苗之後，國人才能挺起胸膛面對世界，人民才能用健康的體魄發展經濟，軍人才有健壯的身體與腦力面對敵人的挑戰。

日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，美國捐贈我國250萬劑莫德納疫苗，加上上次從南韓採購他們棄而不用的剩餘AZ疫苗，總共只有400萬劑疫苗，只能供2300萬民眾中的15%打第一劑，覆蓋率實在低得離譜。因為疫情尚未完全掌控，蔡英文政府只有將3級警戒一延再延，對人民健康、國家經濟、軍人士氣的打擊有多大，難道民進黨上下沒有人懂算術嗎？還是他們都等者發高端疫苗的「國難財」？

國人對高端疫苗的疑慮如此之多，既未做三期臨床試驗，又在緊急授權的審查上如此草率，甚至臨陣前更換審查委員，就算產品問世，其安全性和有效性如何，蔡政府敢打包票嗎？在中美疫苗外交殺得難分難解之際，應該是蔡政府左右逢源的最佳時機，大陸生產的國藥、科興疫苗經世衛組織認證，國台辦也數度表示願意協助，這是目前疫苗進口最迅速的管道，蔡政府何必捨近求遠？

蔡總統在去年底今年初已犯了一個難以彌補的決策錯誤，拒絕花300億採購快篩、普篩設備與優質疫苗的後果就是要花6000億紓困。難道她居心叵測，現在還不肯為軍人、外交官、台商與國人的建康著想嗎？真的，主帥無能，累死的又何止三軍！

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）