食藥署疫苗療效評估專家會議即將審查高端疫苗緊急使用授權（EVA），但知情人士指出，支持「免疫橋接」的學者早在5月28日大舉進駐專家會議，質疑這是順利要護航高端過關。

媒體報導，知情人士表示食藥署專家會議從去年成立至今年5月6日會議為止，原本專家審查團隊都相對固定，但5月28日決定國產疫苗EUA標準的關鍵會議，原16位學者專家有8人被替換。留任的8位委員中，扣除後來主動請辭的陳培哲，只有台大臨床試驗中心主任陳建煒「原則」反對以免疫橋接提案跳過三期臨床試驗，其餘6名皆傾向同意免疫橋接提案。

針對此事，台灣網友皆用反諷表示，「讚讚，台灣價值」、「看好了世界，台灣示範什麼叫民主」，「這就是民主進步的表現」。

也有網友不怕查水表：「民進黨操作不意外，想過的誰都擋不了」、「黨說要過就是要過，誰擋路就拔除。」

不過食藥署今天也針對該報導駁斥說，此次國產疫苗EUA審查是臨時特殊成立的，委員名單本來就沒有固定，是針對不同議題邀請不同專家，並會考量利益迴避。台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎醫師也批評說，審委部分本來就一直在換，且必須要利益迴避，拿審委出來做文章是在「雞蛋裏挑骨頭」。

針對這一點，大陸網友的回應也很妙：「攻擊懷疑我們的就是雞蛋裏挑骨頭」、「兩個凡是，凡是罵我的都是壞人，凡是誇我的都是好人」、「打高端，愛台灣」、「全打，全部都打，不打不是台灣人。」