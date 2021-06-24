香港《蘋果日報》停刊，賴清德痛批香港當局用粗暴的手段讓媒體噤聲，就是剝奪自由、侵犯人權。民進黨也表示，《香港國安法》施行以來，中共與港府已用此惡法逮補起訴許多民主派人士，並大肆作為打壓香港言論自由的工具，民進黨對此表達強烈的譴責。

好不好意思？想請問賴副總統和民進黨的是，你這是在罵誰啊？是罵中共和港府嗎？是他們把《蘋果日報》關掉的嗎？罵得好！

賴副總統說，民主是語言，自由是人權，政府不得剝奪和侵犯讓媒體噤聲。說這話不覺害臊嗎？中天新聞台是誰關的？不正是民進黨主導的NCC嗎！中天犯了什麼法？中天說了什麼話？中天的語言不是你所謂的民主嗎？人權不正是你所謂的自由嗎？

民進黨政府憑什麼剝奪了電視台的話語權？憑什麼剝奪了民眾收視的權利？民進黨現在主張言論自由了、主張新聞自由了？當初怎麼對待中天？如今對香港當局說的每一句話，不正狠狠地打在自己臉上？

民進黨說，香港政府利用《香港國安法》打壓異己的案例罄竹難書，香港的言論自由日益嚴峻，證明中共治理之下的每一寸土地，都不可能有任何民主自由的空間。大哥不笑二哥、二哥不笑麻子哥，民進黨此言字字敲進台灣民眾的心裡，台灣和香港媒體現在都成了一言堂。

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