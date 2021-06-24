中國共產黨創建一百周年前夕，北京大力透過黨建與宣傳體系表彰中共建黨百年期間如何帶領中國從半殖民半封建社會走向世界強國的歷史成就。我們也可預期，中共黨慶紀念活動上習近平總書記亦將突出自身所發揮的承先啟後作用，將中國的發展願景與未竟的改革視為自己的政治使命，鋪墊其在中共20大繼續執政的正當性。然而習近平總書記在實踐政治抱負面同時亦臨諸多內部與外部挑戰。

回顧2017年的中共十九大，習近平總書記擘畫出中國現代化「三步走」戰略。迄今三步走才剛完成第一步2020年「全面實現小康」；第二步是要在2021至2035年實現「社會主義現代化」，並展望2036至2050年邁向第三步「社會主義現代化強國」。

如果習近平總書記的建設方針能夠落實，那時候的中國可能是一個物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明全面崛起的社會，屆時的中國可能是擁有國際秩序主導性、價值主導性的「社會主義現代化強國」。中國將更有底氣地向世界主張「中國模式」和「中國方案」的優越性足以成為西方模式的替代方案，這就是習近平所追求的「中華民族偉大復興」。

但就在習近平總書記將政治生命與中國崛起掛勾同時，中國雖然率先在全球新冠肺炎疫情下復甦，但中國大陸至2021年才宣布實現基本脫貧，全面實現國家現代化才在起步階段；而北京為了疫後復甦投入了大量資源以落實「六穩」、「六保」任務，尤其是保居民就業、保基本民生、保市場主體，在在顯示出中國大陸經濟雖堪稱穩健但依然存有脆弱。

另方面，習近平總書記在6月18日率中共政治局常委以及黨和國家領導人在黨史館宣誓「保守黨的秘密」、「永不叛黨」，亦可嗅出些許端倪，中共在習核心領導下依然存有不同意見的派系折衝與鬥爭。

依照中共黨建理路，要處理好發展和內部政爭就要抓牢槍桿子，另方面解放軍軍改亦在起步階段。2020年解放軍的改革目標是基本完成了機械化、信息化。2021年習近平總書記在十三屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時則強調，今年是國防和軍隊現代化新「三步走」起步之年。換言之，解放軍要在2035年基本實現國防和軍隊現代化以及到本世紀中葉建國百年期間成為世界一流軍隊的道路還很漫長。

在中國大陸內部尚須保障民生、推進改革並且因應政爭的內部情勢以外，中國大陸高昂的民族自信、治理模式以及對外行動，也讓西方國家和印太區域國家對中國的不信任和疑慮達到了高峰。美中戰略競爭領域從貿易戰、科技戰已然擴大到文明衝突的前奏。

拜登政府雖然鼓勵美中對話並肯定中國在國際治理中的角色，但是2020年四方安全對話（QUAD）後美日、美韓、日澳和G7七大工業國組織領袖峰會聲明中對於「台海和平穩定」、「反對片面改變東海、台海、南海現狀」以及「中國內部人權問題」等議題的關切，也都突出了中國對國際秩序與自由民主等普世價值的挑戰。

值此情勢，雖然統一台灣是中國共產黨的歷史使命，但是中共領導層有諸多內政與國際政治議題需要優先處理。換言之，台灣雖是北京的核心利益，但除非台灣採取獨立的具體行動，否則未來幾年內全面發動武統並非北京的優先選項。畢竟戰爭可能會拖垮中國各項改革進程甚至毀壞東南沿海城市；更甚者，若一戰不能得勝，不止是領導人下台還導致共產黨垮台。

是故，我們可預期中共黨慶期間北京對台灣問題不會有太多意外表述。而另方面，台灣方面亦應宜維持不挑釁、不放棄對話的政策基調，負責任地穩定兩岸關係與台海情勢；台灣更應與世界民主陣營深化合作，團結對抗疫情、發展經濟以及健全安全能力，以維繫我們所信仰的生活方式。

（作者為前海基會董事長）