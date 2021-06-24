美國參謀首長聯席會議主席米利在參議院撥款委員會稱，中國是美國頭號地緣戰略安全的挑戰，但「與中國的戰爭不是不可避免」，他並認為，中國還需要進一步發展所需能力，因此「不太可能近期內用軍事手段奪取台灣」。米利對台灣安全情勢的研判，跟先前美國前印太司令戴維森認為「中國將在6年內併吞台灣」，及接任的阿奎利諾所說：「中國侵台威脅比想像中更近」的說法，顯得南轅北轍。

支持中國的國家不比美國少

3位掌控美國軍事安全的重要人物，對東亞情勢有這麼大的認知差距，究竟是他們個人的認知問題，還是拜登政府在對中政策有變？

拜登從1月20日就任美國總統以來，為彌補川普單邊主義對美國全球領導力的傷害，就與國安幕僚群馬不停蹄展開與盟國之間信任關係的重建。先由國安團隊赴亞洲舉行美日印澳「四方對話」、與大陸在阿拉斯加舉行「2＋2」的「嗆聲會」，接著日、韓領袖分赴華府與拜登舉行「2＋2」高層會談，可以看出拜登對東亞與印太地區的戰略布局，相較美國傳統的重歐輕亞外交政策大為不同。

完成東亞與印太地區戰略布局後，拜登藉著出席G7高峰會以及北約峰會，讓歐洲國家重新向美國站隊，接著又與俄羅斯總統舉行高峰會，雖然沒有把俄羅斯拉向美國這一邊，但已顯現美國不再敵視俄國的新態度，希望讓俄羅斯在中美之間不選邊。

總體來看，美國已經完成對中國形成的安全包圍圈，跟冷戰時期不同的是，當時拉攏中國對抗蘇聯，現在則是拉攏俄羅斯包圍中國。米利說「中國是美國頭號地緣戰略的安全挑戰」，拜登政府採取「地緣戰略」思維，對中國建構一個大型的包圍圈層，企圖孤立中國在全球的戰略地位。

只是，當代的地緣戰略已經無法單純以地理因素思考一國的安全事務。冷戰時期，東西兩大陣營壁壘分明，美國的圍堵戰略可以決定蘇聯與東歐共產集團的發展出路，尤其兩大陣營在經濟上並無互賴、互通的關係，當美國及西方集團經濟愈來愈強大，蘇聯東歐集團卻受到「鐵幕式」的圍堵，經濟愈來愈衰弱，最後走向自然崩解。

但是，中國的發展路徑跟蘇聯完全不一樣，中國長期以來在不結盟、不稱霸外交政策下廣結善緣，支持中國的國家並不比美國少，且分布在亞非拉等地區，不像蘇聯集團僅局限在歐亞大陸。

何況中國在改革開放取得重大成果之後，不僅是世界工廠，可以供應西方國家所需貨物，更是一個巨型消費市場，可以容納各國的出口消費品。中國與世界是互賴、互通關係，若硬是把中國孤立，對全球的發展不見得有利。最近深圳鹽田港貨櫃塞爆無法輸出，立即造成全球航運費用高漲，甚至許多消費品因缺貨而漲價，可以說是牽一髮而動全身。

拜登擬與中國進行戰略對話

全球互賴關係已經形成，美國不可能採取全面抗中政策，拜登採取的是「對抗、競爭、合作」三合一戰略，希望跟中國的關係可軟可硬，在戰略彈性操作之下，創造對美國最有利的外部環境。從美國對中包圍戰略可窺知，美國不想，也做不到孤立中國，更不可能期望中國崩潰。如果中國真的崩潰，將是全球的災難，跟蘇聯的崩潰完全不同。

美國軍事將領先前認為台海衝突可能很快要爆發，現在又說中國在近期內不會對台動武，一個可能是拜登的布局已經完成，準備跟中國進行戰略對話，需要緩和美中之間對峙的關係，營造和解的氛圍。

拜登始終強調和中國要競爭，甚至可能對抗，但也要合作，歐洲行後終於釋出希望與習近平會談的訊號，能否成局尚未可知，但美國對中政策出現某種程度的轉圜是可以預期的。蔡政府解讀美國贈送250萬劑新冠疫苗，代表美國對台灣無保留的支持，認定美國將對中國一路對抗到底，一邊倒向美國對台灣最有利，因而肆無忌憚妖魔化大陸對台支援疫苗的善意。尤其陸委會，在評論港台關係、台民到大陸注射疫苗時，都咄咄逼人，不留情面。

原本期望邱太三接任陸委會主委後，兩岸出現「春暖花開」的機會。如今因為蔡政府防疫政策失敗，只好再打「抗中牌」，拉大陸作為替罪羔羊，這只會讓兩岸關係更加惡化。台灣若不能警覺美國對中國政策的可能轉變，繼續採取強硬姿態對抗大陸，兩岸關係鐘擺若擺向戴維森等的預言，將是台灣的悲劇。