針對高雄市23日新增9例新冠肺炎確診個案，其中多人被認定與新北市恩主公醫院感染源有關，引發高雄市長陳其邁不快，高聲痛批新北市政府和恩主公醫院，直嗆他們疫調不實；陳其邁火炮四射，防疫的南北大戰彷彿一觸即發。

向來與人為善的新北市長侯友宜未多做回應，倒是恩主公醫院嚥不下這口氣，澄清指出，該個案在醫院群聚感染指標個案確診之前就出院了，而且是隔兩個病房的病患，本來就不是匡列對象，所以沒有所謂疫調不實的問題。

經過進一步分析發現，恩主公醫院不但是依照疾管署的指引進行疫調，而且這套SOP還是之前陳其邁擔任行政院副院長時訂的。看來，陳其邁以為撿到了槍，所以對新北市猛力發射，沒想到卻發生膛炸傷到了自己。

陳其邁最近可說是十分露臉，在蔡政府的刻意烘托與拉抬下，以「新防疫英雄」的形象睥睨群雄。

高雄分到的疫苗比別人多、掌握資訊的時間比別人早，早已讓陳其邁立於不敗之地。此外，綠媒也極盡吹捧之能事，連為老人家施打疫苗時採取所謂的「宇美町」式施打法，都被誇獎得像是天才一般。事實上，就有高齡者抱怨，這種施打方式對接種者不夠尊重。

此外，高雄已有6位民眾施打疫苗後死亡，還有長照機構的兩名16歲護專工讀生被爆違規施打疫苗等等。總之，即使中央給了最好的待遇，高雄依然亂象頻仍。

日前有設籍高雄的雲林台塑麥寮員工確診，據傳陳其邁竟下令市政府，連夜以大巴士把回高雄過端午節的台塑員工送回雲林，引發雲林擔憂形成防疫破口。別再說什麼暖男、什麼同島一命了，陳其邁所作所為根本就是自私自利，也難怪要膛炸。