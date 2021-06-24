今年7月1日，是中國共產黨成立一百周年紀念，對這個統治中國已達72年之久的百年大黨，其歷史功過早有許多專家學者的評論，也非筆者撰寫本文的著眼點。筆者只是願意從一個中國人的角度，來看這個百年大黨在發展過程中，歷經的艱難困苦與決定，所展現的骨氣、勇氣與韌性，以增加讀者對這個影響幾代中國人政黨的瞭解。

從中共1949年執政以來，首先遇到的第一個考驗，就是1950年6月突然爆發的朝鮮戰爭（韓戰）。當時中共建國尚未滿一年，內部各項建設確是百廢待舉，物質條件十分貧乏。但是隨著韓戰形勢的逆轉，在聯合國大軍揮軍北上越過38度線，攻克朝鮮首都平壤，直逼鴨綠江邊的關鍵時刻，中共中央軍委力排眾議，決定出兵朝鮮，不惜力抗當時軍容裝備威武壯盛的美國大軍。經過近3年的纏鬥，最後美國在屈辱中簽下了有史以來第一場沒有打贏戰爭的停戰協定，中共也因此在世界樹威，洗雪了中國百年來受到列強欺凌、毫無還手之力的恥辱，證明中國人確實「站起來」了。

其次，中共1964年在沒有外國專家直接支援參與的情況下，成功試爆了第一顆原子彈，得以躋身國際具有「核打擊威嚇」能力的強權國家之列，使中國真正成為世界大國，寫下了近代史嶄新的一頁。然後在1967年成功試爆氫彈、1970年成功發射人造衛星，這個被稱為「兩彈一星」自力攻堅完成的重大成果，令人刮目相看。

而在外交方面，中共力行1955年提出的「和平共處五原則」，不干涉他國內政，也不允許他國干涉中國的內政。72年來，一共打了四場邊境戰爭，就是1950年的韓戰、1962年的中印戰爭、1969年的中蘇珍寶島戰爭與1979年的懲越南自衛戰爭，無一敗仗，也沒有因為戰勝，而侵佔強奪一寸外國的領土，充分反映了歐美列強滿嘴仁義道德，實際卻是無惡不作的「戰爭販子」醜陋面目。

而從1978年12月開始，在確定改革開放的政策後，中國共產黨自己起來，糾正文化大革命的錯誤，走上了實現「中國特色社會主義」的新道路。同時指出：「共產主義的綱領，我們要堅持，但是實際要實行共產主義，將是很久、很久以後的事。」這是中國共產黨堅強韌性具體而微的體現，也使得中國共產黨成為世界上第一個公開願意承認是以「不實現共產主義為目標的共產黨」，這是中國共產黨具備面對現實所擁有的務實胸襟、彈性、韌性的特點。

如今在改革開放43年之後，中國無論在政治、經濟、社會、文化、科技方面的民生基礎建設上，均得到全方位的進展，高速公路與高速鐵路的累積公里數均高居世界第一，去年更完成了全民「脫貧致富」的大業，使中國人得以「富起來」了。而在自力發展的軍事防禦打擊力量方面，更是成果斐然，以致得以擁有現代航母、超萬噸級巡洋艦艇、超高速中、大型導彈、五代隱形戰機與無人機等先進武器，還有登陸月球、建設航天太空站的傲人成績，使中國人「強起來」了，成為極具實力、可以媲美美國的世界唯一大國，美國的抗中自在意料之中。只是憑著霸權與落後的基礎建設，美國的抗中能奏效嗎？

當然，中國共產黨在過去也曾犯過許多錯誤，走了許多彎路，犧牲許多人民的生命財產，遲滯了國家民族的進步，其中因素很多，包括有路線之爭、權力之爭、派系之爭、利益之爭，不一而足。這種現象基本存在所有的人類團體之中。重點是在發現錯誤以後的處置。在這方面，中國共產黨累積的經驗顯示，一種自發、自省的內控力量一直是存在黨機器中不可缺少的功能，也因此當黨的路線與人為原因踩踏了不可踰越的紅線時，一股撥亂反正的群體力量就會應運而生。這是中國共產黨百年來得以歷久彌新的秘方，也是當文化大革命重創黨的元氣，黨的處境岌岌可危之際，卻能在極短時間內恢復生機的原因。

中國共產黨最為人所詬病的就是民主問題。其實，中國共產黨並不是不講民主的政黨。只是在建黨當初的革命時期，為了給予黨的領導人更大處理黨務的能力與便利，採用的是所謂「集中民主制」。可是這種集中民主絕非一人獨裁，而是由至少三人以上組成的「少數群體」來做集思廣益的集體領導。直到現在中國共產黨的中央決策核心，仍維持個位數的中央政治局常委集體領導制，甚至都比台灣政黨民主化的程度為高。尤其最近疫情期間，民進黨中央一意孤行，置「黨主席一人意志」於民意與人民寶貴生命之上，完全罔顧民主制度的精神與原則，令人感嘆何時台灣已淪為比中國共產黨還不堪的地步，這才是民主最大的諷刺。

民主重在制衡，今後的中國共產黨仍應強化制衡功能才是最重要的建設方向，特別是對建立獨立不受黨政軍指揮的司法制度寄以厚望，習近平總書記也早已提出應貫徹「依法治國」的主張。過了百歲生日的中國共產黨，更應以此為志，在中國人民心中樹立一塊司法絕對獨立的貞節牌坊，則中國共產黨才足堪擔當一個邁向新百年、新征程的真正大黨。（作者為國立高雄科技大學前校長）

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