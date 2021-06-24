本土新冠疫情延燒不容樂觀，3級警戒第三度延長，國人無不希望盡早施打疫苗，確保健康與生命安全，但近日不斷傳出注射疫苗猝死事件，凸顯疫苗安全性的重要。此時卻傳出食藥署在審查國產高端疫苗緊急使用授權（EUA）前夕，大規模撤換疫苗療效評估專家會議的審查委員，支持以「免疫橋接」取代第三期臨床試驗作EUA審查標準的學者，5月28日大舉進駐專家會議。

背棄專業良知甘為打手

此舉不僅難避瓜田李下之嫌，亦使蔡政府遭到量身打造、未審先判的質疑，如此蓄意護航高端過關，將使國產疫苗的公信力與國人的健康安全，面臨更負面且難料的衝擊。

根據親綠的台灣民意基金會最新民調顯示，4成5民眾認為蔡總統力挺國產疫苗造成現在疫苗短缺，是錯誤的政策；4成7國人對國產疫苗有信心，4成4沒有信心，透露國人對國產疫苗的信心不足，更糟糕的是，該民調顯示，若能自由選擇，只有30.7%民眾願意選打國產疫苗，61.3%寧願選擇外國疫苗。若只有國產疫苗可打，只有5成3願意施打，仍然有4成2不願意。

這些反應和現象都說明，科學專業遭到政治染指和扭曲，政府的操作與真實的民意感受，顯然出現了巨大的落差，其間的鴻溝絕非靠大內宣洗腦所能改變。尤有甚者，這些彷彿重現的場景，更讓人油然而生「無可奈何花落去，似曾相識燕歸來」的憤慨！

去年底蔡政府費盡心思布局套殺，最後悍然對中天新聞台不予換照，不就是一場以專業審議為包裝，實則以排除異議、扼殺新聞自由為目標的荒謬劇？當時中天碰上6年一次的換照審議，行政院先撤換堅持NCC獨立機關立場的主委，安排親信擔綱，終能以行政手段大量累積中天裁罰次數與金額，使社會對中天產生偏見。最後階段由總統府安排親信學者出任NCC委員，由特定立場學者專家主導撤照，還不忘演出一場照表操課的公聽秀，把中天趕出有線電視後，再由當局屬意的綠媒進駐52頻道，表面看來既民主又專業，背後政治操作斧鑿臭不可聞。

蔡總統總是說一切交由專家學者決定，說穿了，所謂學者專家有兩種，一種專業掛帥，一種政治掛帥，一旦由政治掛帥專家學者主導，像NCC這樣背棄專業良知，甘為政治打手，又有何正當性可言？高端疫苗的審查委員雖遭到大規模撤換，我們仍善意期盼食藥署及專家學者們秉持專業良知，不要成為另一個NCC。

民進黨已成民主雙面人

於此同時，香港《蘋果日報》的停刊，象徵著一個時代的結束，民進黨政治人物紛紛撻伐港府，表達對香港將失去言論自由和新聞自由的憤怒。此情此景，看在台灣民眾的眼裡，真是格外刺眼與糾結。

香港《蘋果日報》並未遭到當局停牌，而是經營高層遭到司法與財務壓力後自主決定停刊，如果《蘋果日報》能夠獲得足夠奧援，自然可以硬挺下去，未必出現關報結局。相形之下，中天電視卻是直接被蔡政府趕出頻道，硬生生剝奪生存權，但中天不放棄追求新聞真相的職責，仍艱困地從網路重新開始。在這過程中，蔡政府一連串威權、鴨霸的作為，絲毫不見綠營政客出來表達過一丁點的反思或指責，甚至還有不少人拍手叫好、應和蔡政府打壓新聞媒體的惡劣行為，如此雙標，真是令人寒心！

民進黨號稱「雙標黨」早就不稀奇了，甚至幾乎是詐欺成性，難以自圓其說，從許多的例證中更被民眾認知到「民主雙面人」的荒謬與悲哀，言論自由的標準只能由民進黨自訂，權利也只能由其支持者獨享。從關中天到聲援香港《蘋果日報》的言行不一，如今台灣疫苗採購策略失當，只能靠美日援助撐場，蔡政府若繼續說一套、做一套，使國產疫苗繼續深陷黑箱疑霧，對全民的傷害難以估計，也必將付出更慘重的代價。