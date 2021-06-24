古今當代主要宗教神祉，都在勸善教化，給予人精神靈魂上的信靠，並在危難之中，彰顯無形的能力。但是在渡化人心以外，直言權柄無限大、創世紀、造物在我、救世在我，末日毀滅也在我，並載見於經典的，只有上帝。

東方的神祉大多面目慈祥、救苦救難，教信徒畏因畏果、修德精進、晉升極樂。在西方猶太教、天主教、基督教聖經裡的天父上帝，卻是能主導萬物存歿、人類凶吉、教人死後形體消失、卻讓靈魂在天堂永生或下地獄的審判者。你在世的時代，神既能慈祥獎勵、賞賜順服做為信徒義人的你；也會處罰叛徒惡人的罪、毀滅一城一邦、乃至安排舉世的末世大劫，通過徹底毀滅世界的教訓，再度宣示出世，教所有不信天主的世人、要完全信服這位無所不能、權柄至大，讓人敬畏伏拜的天主之下。

當世宗教經典，也唯有聖經，既在舊約中記錄了主前的預言，也在新約中，預言了人類末日的終極命運，和神的再度來臨，預示了大毀滅，和神對人類重新的救贖。

那麼當前一波又一波，看似遙遙無解的新冠疫期，究竟只是一次類流感的年度病毒劫難，還是如西方聖經裡先知預言的末日，正在展開肆虐的序幕？一項追本溯源的行動，似乎正絲毫不爽似的，從以色列的耶路撒冷的第三聖殿重建展開；屬神的善意，穿過撒旦的惡意，帶來毀滅與重生、懺悔到得救。

大瘟疫和神的詛咒

美國總統拜登已下令中央情報局，通過組織溯源追查，新冠病毒究竟是否出自中國大陸的人為病毒。然而，塵世的政治甩鍋成不成是一回事，從信仰屬靈的觀點來探索，世紀瘟疫究竟會不會竟是盡在神安排中，必然發生的劫難？究竟要相信，這是來自神審判人類、大詛咒延續的懲罰，還是信這是神特意為人類安排的考驗，以便徹底展開出自愛心且是善意的大救贖，真的是當信徒在生死一線上掙扎、陷入絕望無助中時，信仰修持上的嚴酷考驗。

馬丁路德修正版的新教聖經中，雖然對於聖經晚期作品中諸如死者的復活、天使的課題、賞賜報應和煉獄的觀念觀點，有所闕如；但是這些觀念，和聖經充滿末世預言的最後一章——〈啟示錄〉，有深切的一致性；也和猶太教的教義，迄今仍深刻影響以色列的民性國策，左右民族存亡有關。說到底，我們其實正親眼目睹，預言的真實性越來越顯現；但是末世究竟源自人為？還是神諭？

為什麼末世來臨如今繞回以色列？

儘管基督教和猶太教之間存在嚴重的對抗，但是耶穌就是猶太人，出生就一直生活在以色列，舊約中的神為了猶太人，不惜殲滅別的民族，但是他管教猶太人遵守律法、不得拜偶像，也是大肆殺戮。祂顯示的是為了神為維護律法公義，無論在人生命生存或死後靈魂，違反者都會遭到毀滅性的處罰。相對的另一面，是神的憐憫慈愛，庇護在祂、賞賜也在祂，顯然神深切了解人性之複雜多變，非如此交互運用不足以管教人類。

基督教依然尊崇希伯來文聖經的舊約，因為神特別揀選了猶太人，作為上帝的選民，透過猶太人的以色列，向列國、萬民來說話。聖經中到處隱藏了救世主所掌控預言、安排人類未來命運的密碼，而以色列就是顯現神掌管人類命運的時間表。所以，新、舊約都信誓旦旦的「末世」和主必再來，也一定會跟以色列有極其緊密的關聯。

那麼末世究竟何時降臨？最具體的說法，根據聖經的預言，末世的七年大災難，跟以色列的一座聖殿，「第三聖殿」有關，只要第三聖殿重建，即將開啟末世大災難。

說到第三聖殿，就一定有第一、和第二聖殿。在舊約聖經中，聖殿對於以色列人民來說非常重要，聖殿是他們敬拜神的地方。耶路撒冷曾先後有過兩座聖殿，它們的遺址都座落在現今以色列耶路撒冷老城的聖殿山（又叫「摩利亞山」）上。

第一座聖殿是由以色列的大衛王預備材料、所羅門王建造的，所以也被稱為所羅門聖殿。公元前586年，巴比倫王國攻破耶路撒冷，第一聖殿被摧毀，猶太人流離失所。

公元前539年，波斯帝國推翻巴比倫王國，波斯王居魯士下令，猶太人可以重返故土。公元前537年，猶太人開始在耶路撒冷重建第二聖殿，直到公元前515年才完成。

公元70年，因為猶太人反抗羅馬帝國的統治，羅馬將軍提多攻破耶路撒冷，第二聖殿被摧毀，只剩下西邊的圍牆——就是我們現在所熟悉的耶路撒冷的哭牆（又稱「西牆」）。

西元前586年到1948年，將近2500年之久，以色列一直是強國的附庸國或行省，猶太人備受欺凌流離顛沛，沒有國家庇護。

回到起初，以色列人在埃及當了四百多年的奴隸，神要救以色列人脫離奴隸身分，令摩西帶猶太人出埃及，允應他們行過曠野，必至流著奶與蜜的迦南美地，並施行十次神蹟，強化他們的信念。

然而猶太人中一些人抱怨有四十年之久輾轉曠野，變得不相信且叛逆神，惹得神大怒發誓詛咒，摩西在曠野，遂為猶太人向神求情，但那不信神辱罵神者，後仍遭瘟疫和天坑吞噬滅亡，叛神者的子孫，被詛咒永世不得安土安生，縱有家園必得而復失。

出埃及記的教訓深烙猶太人的民性中，這一段歷史顯明耶和華是拯救者、組織者和旨意的成就者，十誡的律法和賞善罰惡牢牢綁在一起。他們所遭遇的事都要作為鑑戒，警戒末世的人。出埃及記最終以摩西在西奈山建造帳幕，耶和華以榮光充滿帳幕結尾，象徵上帝要親自與人們同在。

從第一聖殿被毀之後，猶太人就開始了被擄到列國的歷史。從那時開始，猶太人一直渴盼重返以色列，重建家園。在世界各地的猶太人心中，他們一直盼望在聖地耶路撒冷朝見耶和華。舊約聖經的先知書中預言，神應許猶太人會有一個第三聖殿，而且應許他們一位彌賽亞，他會坐在大衛的寶座上治理以色列人民。於是，猶太人開始了漫長的等待。

近世歷經二戰希特勒對猶太人的大屠殺，1948年以色列復國，猶太人得以結束2500年的流亡，重建自己國家，但是猶太人仍選擇他們的先祖希伯來人曾經生活的巴勒斯坦聖地建國，這裡當時就住滿阿拉伯人，狹小的國土又被包圍在仇視他們的阿拉伯民族國家中，衝突和戰爭不斷，耶路撒冷同是以、巴兩民族的聖廟聖土，卻非淨土、戰爭不斷滿佈血跡，猶太人仍然日夜擔心不安。

1967年6月的「六日戰爭」後，以色列收回被約旦控制的東耶路撒冷，奪回聖殿山的控制權。對猶太人來說，曾經是第一、第二神殿所在的聖殿山，是非常神聖的地方，因此戰爭結束後，大批以色列士兵湧進西牆，哀痛哭泣、躬身祈禱。率領以色列軍隊的是以色列國防部長摩西-戴揚，他對士兵們講道：「我們已回到聖地的至聖所，永遠不再離開了！」

但是十天之後，戴揚在聖殿山的阿克薩清真寺與五位「最高穆斯林議會」領袖進行歷史性會談，為避免開啟回教世界對猶太人的全面聖戰，將聖殿山的管理權交回最高穆斯林議會。以色列人只獲准自由進出聖殿山，但不能在那裡禱告。這項其實還牽涉到西方世界顧及其中東能源利益，而形成的妥協政策。六日戰爭後四個月，聯合國安全理事會通過決議，要求以色列撤出戰後佔領他國的領土，也要求阿拉伯國家承認以色列的獨立與安全，然而敵對持續，戰爭流血也延續迄今。

與其繼續盼望痛苦總要有個結束時候，還是人總要採取行動先做努力更切合實際？從那時開始，猶太人一直為第三聖殿的重建，積極地做各種準備，在尋求永久和平道路上，不排除以戰止戰、迎接預期的末世大破壞，等待新禧救世主降臨。

猶太人和阿拉伯人，同為源出亞伯拉罕的子孫。根據聖經記載，聖殿山是亞伯拉罕為神築壇的地方，也是他獻上自己的兒子以撒的地方。但是阿拉伯可蘭經認為，這裡是他們的祖先亞伯拉罕獻上以實瑪利的地方，也是他們的先知穆罕默德昇天的地方，他們在這裡建立了金頂清真寺。

猶太人最神聖的地方，也是穆斯林第三神聖的地方，僅次於麥加和麥地那。雙方各不相讓，各種衝突流血事件時有發生。35英畝面積的聖殿山，成為地球上隨時滋滋作響的末日引炸彈，因此在此重建第三聖殿的計畫看似無解。

1984年以色列最虔敬的一批猶太人，成立了「聖殿研究」，對聖殿的重建有條不紊進行研究、設計和準備。根據《聖經》舊約的預言描述，猶太人在重返耶路撒冷的2000年後，將會重建所羅門「第三聖殿」以迎接彌賽亞再臨，接著就會進入末日審判。

所以在進入西元2000年，聖殿研究所就為第三聖殿的重建，認真做足準備：包括設計聖殿的建築圖紙、預備各種建築材料、製作聖殿用的聖器皿和祭司的服裝，以及為了聖殿祭祀禮儀、挑選具有祭司後代基因的利未人，進行特別的訓練，並以人工孕育無瑕疵的紅色小母牛，以備淨禮之用，更為聖經裡提到的末日做好準備。

神的預言斑斑在冊，而人的行動似乎也在神的佈局下施作。

根據聖經的預言，以色列建第三聖殿前必須吻合三大條件：

1.「敵基督」與許多人堅定盟約

2.開啟聖殿工程

3.協調者出面（以色列在對立國同意之下，順利完成聖殿建造）

以色列人和阿拉伯人會簽訂一份和平協定，第三聖殿得以順利重建。和平協定的中間斡旋人，就是「敵基督」，他將成為中東和平的推動者。

2017年以色列邀請美國總統川普和俄羅斯總統普丁，協助以色列建築第三聖殿，以色列推動的就是「與許多人堅定盟約」。同年12月16日，美國總統川普正式承認以色列首都為耶路撒冷，不惜違反了聯合國的協定，干犯眾怒的川普就是預言中的「敵耶穌」降臨嗎？這樣的討論在他任內持續不懈，在他偏袒以色列、推動以巴和平協議時尤其甚囂塵上，卻也在川普黯然下台後歸於無形。當時不可一世的以色列總理納坦亞胡，也在2021年春因內政充滿爭議和腐敗，大選之後黯然下台，這許多因素失調，經上的末世應驗看似又遠離。

但是聖經的預言必須應驗，神的話語不會落空。在耶穌基督再來之前，第三聖殿一定會重建這種想望，仍然隨著新冠肺炎史無前例的1.78億病例和386萬死亡人數，盤桓在猶太教信徒心中。

猶太人相信末世來臨必隨「敵基督」的出現降臨，但是「敵基督」究竟是真的角色人物，還是一個隱喻訊息？

經上記載，「敵基督」不但會在七年大災難中，透過「獸印」（666）控制全球經貿，並且會藉著普世宗教大聯盟的幫助，使以色列與回教國家達成和議，令以色列人得以在七年災難初期重建聖殿，恢復獻祭之禮。

但事實上，他是一位戰爭發起者。他將利用和平為「特洛伊木馬」，保證給以色列七年的和平與安全。但和平將不會持久，當以色列人認為自己終於有和平與安全的時候，在七年大災難之半（三年半），敵基督會撕毀合約，停止以色列人獻祭之禮，並且坐在聖殿裡自稱為神。「必有離道反教的事，並有那大罪人，就是沉淪之子，顯露出來」。

等到七年大災難的末了，主耶穌會帶著天使天軍降臨，聖徒會被提到空中，進入神的榮耀裡；而「敵基督」的不法將被主「用口中的氣、降臨的榮光」所滅。

看來末世的審判更像是針對不公不義、和一切假神之名，竊取權柄和眾人信任的偽善者，一個終極的審判，這審判通過「氣」的流動、「光」的照射而行毀滅。（如果要對應新冠病毒的隨氣凝膠傳播，日曜的大爆發而干擾地球磁場的現況，真的令人警惕。）

再以色列人復育紅色小母牛來遵行「淨禮」來體會，大瘟疫期間的人，每天都已經改變起居習慣、養成潔淨居所環境淨體的行為。不過，猶太人在禮儀上如此注重傳下來的律例，但是對基督徒來說，藉紅母牛之灰和水清淨汙穢和罪，此汲汲攘攘於形式，總不得安息，更重要的是要除去靈魂的不潔。對基督徒來說，主耶穌以死早已為世人贖罪，基督的寶血，一次潔淨，永遠潔淨。

既然第三神殿的重建，和猶太人累世被迫遷徙，受盡各國欺負，寄希望於宗教信仰，企圖通過修殿恢復向神祭，以達成贖罪有關，更和聖經記載過神所詛咒，曾經歷大瘟疫的慘痛經驗有關。那麼回歸敬神的初心，善意，才應該是追本溯源的正道。人類應該重建道德，回歸神性，在萬物本是生命共同體的觀念上昇華，保持身心聖潔，過簡單安靜安寧安神的生活。

人類現在有懺悔歸正嗎？目前的訊號仍不明確。

試看，新冠疫情觸發以色列的憂患意識，促使總理納坦雅胡閃電式超前部署，2020年6月成為全球第一個與莫德納疫苗簽約採購國家，他更親自向輝瑞猶太裔執行長艾伯洛打了數十通電話，11月以最高出價，成功預購全球第一批輝瑞疫苗，並協助該公司所需科學數據，12月全國開打。2021年6月15日九百萬人口的以色列就有超過59%接種第二劑疫苗，成為全球最早群體免疫完全解封的國家，劍及履及值得自豪。

如今以色列已達群體免疫，以色列的國土、和70年來蠶食鯨吞所佔領的西岸和加薩走廊地區，住著的450萬巴勒斯坦人，則只有將近三成已注射疫苗，因為他們沒有疫苗可打。以色列起初認為以巴在1990年達成的臨時和平協議，並沒有提供疫苗的義務；有鑒於雙方民眾往還密切，以及國際人權組織的關切，以巴雙方討論出由以色列提供100~140萬劑輝瑞疫苗，給境內巴勒斯坦人接種。

但是經過5月中旬的以色列強行驅逐搶奪巴勒斯坦社區，爆發激烈導彈火箭炮衝突以後，這項本來可以看成貌似「善意」人道關懷的美事，卻在18日宣告破局，國際輿論大嘩。

因為以色列這次居然是把當初最早下單、如今即將過期的疫苗，轉移給巴勒斯坦，還透過輝瑞藥廠，要求把巴勒斯坦事先預購，原訂9或10月到期發貨的140萬劑新一代疫苗，屆時補還給以色列。這項在國際人權組織敦促下達成，貌似「善意」，卻變調為送出過期貨、換回新款疫苗的「猶太版疫苗貍貓換太子」計畫，最後雖然由輝瑞藥廠出面頂事，以色列假善行真欺凌的猶太作風，加上發射穿地導彈，炸毀美聯社和半島電視台在巴勒斯坦的辦公大廈行動，不能不說是有失國格，更別提善意。

以色列的群體免疫在6月20日很快就被另一波印度Delta變種病毒攻出缺口，接下來「疫苗之亂」和「末日來臨」會成為哪種組合，只有天知道。或者，其實有賴人類相互分享善意、針對病毒疫苗藥物分享解法，才能挽回舉世大劫難？

以巴要和解，中東要和平，以色列與巴勒斯坦要融合二爲一，成為統一的國家，唯有親愛精誠，以色列的安全才有保障，巴勒斯坦人的安全與生活質量有了保障，中東和平才會實現。「第三聖殿」的真正內涵在敬神愛人的善意初心，不在堂皇形式，過去的已經過去，新天新地要譜新篇。

（作者為前中央月刊總編輯）

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