劉伯承向南逃逸，陳毅向西竄犯，在睢縣以北鐵佛寺童王店附近，將我第六綏靖區副司令區壽年所屬之整編第七十二、七十五師及新編廿一旅予以包圍，我即以第五軍及整編第八十三師經蘭封而杞縣，兼程馳援，苦於劉伯承匪部極力阻擾，進展遲緩，不得已乃將原擬用於解圍兗州之黃百韜部，臨時西調，與邱兵團合力夾擊陳劉匪部，黃兵團於七月二日趕抵睢縣以北帝邱店附近後，也被匪轉用兵力將其包圍，幸經忠勇奮戰，予匪重創，兼以我邱清泉兵團於正面攻擊受阻後，改由側背迂迴，攻擊敵後，匪經力戰不支傷亡慘重，乃於七月七日四方奔逃，作鳥獸散，造成一時的豫東之捷，將匪擊潰，人心振奮，是役黃百韜厥功甚偉，最高統帥特授以青天白日勛章，以酬其功。

這是我一到徐州就四處救火，失其自主的情形。

民國卅七年的秋天，東北失利，華北緊張，津浦線上濟南與兗州兩個孤立的據點隨亦被陷，後方人心浮動。當時我的對手有兩個──陳匪毅與劉匪伯承。陳匪有十六個縱隊，約四十萬人，劉匪有七個縱隊約廿萬人，可能集中的民兵還未計算在內，而我所指揮的第二兵團邱清泉，第七兵團黃百韜，第十三兵團李彌，第十六兵團孫元良，總兵力最多不過是廿五萬人，新兵又多，裝備不全，有的軍還沒有整補完成，可見剿匪後期，我軍實力已大見削弱。徐州是南京的門戶，倘徐州有失，南京震動，但徐州為四戰之地，難守而易攻。豫東皖北，又為歷代決戰的古戰場。為求爭取主動力，遵命放棄鄭汴，集中兵力於徐州附近，作必要的準備，並要求華中方面派一有力兵團牽制劉匪伯承。因陳毅劉伯承將合攻徐州，圖一戰獲勝，直下江南，乃極明顯的企圖，而我方則有兩個對策，撤至淮河之線取攻勢防禦，或增加兵力與匪於徐州附近決一生死。惟參謀本部對攻守之計遲未確定，我請求將黃百韜兵團集結於運河西岸，又未蒙核准。至民國卅七年十一月四日，顧總長率國防部第三廳廳長郭汝瑰到徐州，研究作戰方略，五日晨召集軍事會議，國防部擬撤守淮河，但各兵團司令官以為時機已晚，敵前撤退，最為不利，不如決一死戰。乃決定「備戰退守」，即一面先集結兵力，準備應戰，一面撤退物資，並將原定由海上撤退之海州第四十四軍，改向徐州陸路撤退。

徐州剿匪總司令部令黃百韜兵團，以一部策應海州的第四十四軍，主力於十一月六日撤退。黃兵團在運河以東，因等候第四十四軍，遲至十一月八日才開始撤退。惜為時已晚，守備運河的第五十九軍、第七十七軍適於此時叛變，使運河與不老河全行開放，匪遂由黃河側背直下運河，最後演成碾莊被覆沒的悲慘結局。當十一月九日，黃兵團且戰且退，而陸續渡過運河，本擬於十日繼續西退，又奉國防部令固守碾莊待援。我當時想將徐州以西的邱兵團，不待集結完畢，乘匪陸續渡河攻擊黃兵團時，為爭取時間，逐次轉用於徐州以東，會同李彌兵團於十二日發起攻勢，以救黃百韜兵團。但十日夜，奉命來協助我指揮的副總司令杜聿明到徐州，不同意此議，主張先行集中完畢，再行開始攻擊。並謂黃兵團如能固守七日，即可獲勝。等到情勢不對，再決定行動時，匪軍主力業已完全到達，所以自十四日以後的攻擊，即未獲解救之時效。（待續）