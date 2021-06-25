謝輝煌在家鄉沒有什麼工作做，渾渾噩噩到十七歲。回想小學在沒有校舍、沒有校名、沒有教科書的學校讀了八年，老師連注音符號、國語都不會。謝輝煌就讀江西省分宜縣立初級中學校，但家中沒有足夠的錢供應讀書時的學費、住宿費、伙食費。當時的校長是末代進士歐陽紹祁，恰好也是謝輝煌母親的遠房親戚，於是就拜託校長容許賒帳。

那個年代的學費不是繳錢而是繳米，所以當時在初中管理糧食的負責人通常是親信，他所就讀的初中就是由校長的女婿擔任，重要職務都是親戚。在這樣的情況下謝輝煌讀中學，當時入學分成春季班、秋季班，謝輝煌春季班的，讀了三年。畢業之後，謝輝煌就離開家鄉了，否則在家鄉沒有就業機會。在家鄉唸了中學也還是種田，沒意思。

畢業之後，謝輝煌在赤谷鄉公所工作一段時間，後來在民國三十八年輾轉到了省會南昌。他說在南昌有兩個人對謝輝煌影響很深。一位是謝輝煌堂叔公謝鍾英，在江西省保安司令部任經理處長管理彈藥。另外還有一位表哥擔任通信兵，軍階當到中尉，也就是臺長，他的家鄉並不清楚軍中官階，於是就聽成團長，謝輝煌至今仍記憶猶新。

之所以決定到南昌去，正是因為時局不靖，吃過共產黨虧的父母，不想讓愛子受困於家鄉，正好謝有福有個朋友路過赤谷他家裡要到南昌去，謝有福便要謝輝煌跟著走，以便一路上有人照應。那時節在細雨紛飛的清明，謝輝煌還想上墳去拜別祖宗，父親說怕交通斷了，還是讓他早點啟程趕路，於是謝輝煌便在三十八年四月五日民族掃墓節的這一天早上，在家裡神龕前點了一炷香，磕了幾個頭，離開了淚眼花花的雙親。這一年謝輝煌十八歲，這一去，與父母竟成永別。

於是，謝輝煌就帶著幾個親戚湊和起來的六個袁大頭（袁世凱像背嘉禾銀幣），跟著父親友人從村裡走一天路程到分宜縣城，搭浙贛鐵路到南昌投靠謝鍾英，想跟他去外面的世界闖蕩，等創了業賺了錢再衣錦還鄉。當時有很多單位在招生，吸收流亡青年及學生，其中有胡璉第二編練司令部，也有陸軍訓練司令兼臺灣防衛司令孫立人在臺灣開辦的陸軍軍官學校第四訓練班，謝輝煌想去報名，表哥也向他推薦臺灣是個好地方，不妨考慮這一機會。隔天謝輝煌又問了堂叔公謝鍾英，他卻說：「你在這也是當兵，到臺灣去也是當兵！但臺灣那麼遠，我怎麼照顧你啊？當兵還不簡單，到我們保安司令部當就好。」於是寫了一個紙條派人來接他。

接下來謝輝煌就從四月起在保安司令部的警衛營第一隊裡當兵，派在江西省警備總司令兼保安副司令胡素的公館當警衛，和胡素從清江縣（今宜春市樟樹市）帶出來的小同鄉陳振琳一起當班。謝輝煌在堂叔公謝鍾英引薦的訓練營裡待了一個月後，江西形勢逆轉，方天命省政府和省保安團撤退往南邊走，準備打游擊，在五月九日校閱了保安團後，從此離開了南昌。堂叔公謝鍾英囑託給保安團袁效祈團長，請其一路照顧謝輝煌。（待續）（作者曾建元為國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授、吳靖媛為國立臺灣大學國家發展研究所法學碩士）