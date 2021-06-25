受到疫情衝擊，造成政府發展離岸風電以來，首度爆出開發商破產危機，儘管後來經濟部「有條件同意」該開發商申請變更股權，繼續維持風場開發計畫，但這起事件已造成金融業的高度警覺，原本國內銀行業者就對離岸風電的授信案望之卻步，如今爆出開發商破產危機風波，不僅讓金融業認為當初的憂心逐漸成真，也對離岸風電授信案，打上更多問號。

政府發展離岸風電，源於廢核計畫的推動，在廢核的同時，也必須找到更多的替代能源，以確保台灣的電力供應不受影響。離岸風電該不該發展？當然應該！首先，發展離岸風電，已是全球共同趨勢，不僅歐美多國技術已日益成熟，甚至專家預估，合計離岸及陸岸風電的發展，未來將構成足夠的規模經濟並降低成本；根據美國的勞倫斯伯克利實驗室的研究結果顯示，2035年預估風電成本將降低17～35％，2050年更可再降低37～49％，而且成本降低的空間包括陸岸風電及離岸風電。

因此，台灣當然不應自外於世界潮流；台灣的優勢除了太陽能發電外，就屬風電發展的潛力最大，尤其台灣渾然天成的風場，更是得天獨厚的資源，甚至被譽為全球絕佳的風場條件。

台灣海峽原本就是全球首屈一指的大風場，事實上，包括大陸也已善用台灣海峽一帶的風勢，在福建沿海布建離岸風電的風場，而根據國際工程顧問公司研究報告顯示，全球前20處離岸風電的最佳場址，台灣海峽就囊括其中的16處，台灣發展離岸風電的天然優勢，由此明顯可見。

然而，光是自然條件的加持還不夠，雖然台灣已經有十多年的陸岸風電發展經驗，但比起陸岸風電，離岸風電發展的困難度和複雜度都大得多，離岸風電是更為高度資本密集和技術密集的產業，而且牽涉其中的要素多元且複雜，一套完整的離岸風電開發計畫執行，從頭到尾包括地質探勘、工程設計、海事工程、風力零組件生產製造、電網設備、銀行融資、產險，乃至於國際再保機構的承保等等，缺一不可。

在這種情況下，政府要發展離岸風電，最為重要的就是一開始的招商，其中，競標者除了技術外，本身母集團的財務實力如何，也非常重要。國內一家大型銀行坦言，離岸風電雖然表面上看起來不同於一般的聯貸案，是採取「專案融資」的方式進行，但基於銀行授信風險考量，對於離岸風電的聯貸案，最終絕大多數的國內銀行，仍是回歸到檢視該風場計畫背後是否有夠份量的「富爸爸」母集團撐腰，因為銀行深知，所謂的專案融資，最重要的意義在於母集團成立特殊目的公司（SPV），把該離岸風電的專案計畫和母集團之間作「財務風險切割」，但對銀行而言，這種作法反而讓銀行的債權沒有保障，這也正是為何先前丹麥沃旭的聯貸案，國營銀行台銀敢於出面作管理銀行，就是因為該案背後有沃旭的丹麥母公司直接出面作保。

若是母公司未出面作保，那麼離岸風電引進外來投資者，就會找國外的輸出保險機構出來作保，這種方式，表面上看起來保障的範圍很大，但了解的銀行業者都知道，其他國家的輸出保險機構承保，多半僅限於自家出口的設備機器等，而且成數大概頂多其中的五至六成，換言之，其他部分的風險，仍然要銀行自己停看聽，好好尋求自保之道，因此，銀行會更加看重投資者的財力。

換言之，台灣海峽這片大好的風場，政府要能充份開發，向其他已有發展經驗的國家借力使力來發展台灣的離岸風場，已是當務之急，但接下來還有不少難關要克服，例如：一、在財務面給予更多支持，讓開發團隊能引進更多新股東，同時在國家融資保證機制上，也應評估能否注入更多資金，增加承保範圍及彈性，也讓銀行更有信心加入融資陣容；二、放寬在地化政策，台灣本來就欠缺開發離岸風電的經驗，有些零組件不必硬性規定都要向本地採購，可參採外商的建議，准許在區域內其他市場採購，未來也可相互供銷，形成區域供應鏈；三、放寬入境限制，目前疫情蔓延加重邊境管制，離岸風電相關專業人士來台大受限制，已造成工程嚴重延宕，未來疫情稍緩時，或可考慮再專案縮短經濟泡泡流程，以利追趕進度。如此一來，離岸風電國家隊才更有成局的可能性。