外交部長吳釗燮接受CNN訪問時稱，「當中國政府說不會放棄使用武力，在台灣周邊進行軍演時，我們寧願相信這是真的。」與此同時，美國參謀首長聯席會議主席米利的看法，他認為「中國不太可能近期內用軍事手段奪取台灣」。這又是怎麼回事？

米利的說法有兩個意思：第一，創造拜登於習近平會談的氛圍。第二，美軍（特別是陸戰隊）逐漸撤出第一島鏈，但若台海有事，美軍會介入。

台灣人不會在乎拜登和習近平，但是非常在意美軍。美軍會把台灣當作前進基地，因為美國需要台灣在第一線對抗大陸，所以必須全面加強台灣武裝，擔保就是作為機動打擊的陸戰隊在台海有事的時候將會會介入。若果這是真的，台灣人覺得安全。

即使如此，指望駐日美軍保護台海很難，從2012年開始，駐沖繩美軍已經撤出9000名陸戰隊員到關島，2024年預定再撤出5000陸戰隊士兵，美軍從第一島鏈撤回到第二或第三島鏈已經是現在進行時，駐日美國陸戰隊所剩無幾，撤出亞太已經是個不可說的秘密。

最怕的是吳釗燮把美國武裝台灣、有事來援的保證當真，期待美國陸戰隊濱海戰鬥團駐防宜蘭、花蓮、綠島、蘭嶼、小琉球及東沙，成為美國的擔保。

這恐怕一廂情願了，1970年駐台美軍3萬人，濱海戰鬥團將會有多少？

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