網路上流傳一張照片，一輛小貨車後面寫著4個字「茶辣淨戶」，一時之間讓人看了莫名所以。用台語來唸，發現是國語「賊仔政府」的意思。一個去年才以817萬張選票獲得史上最高票連任的政府，怎麼一年半之後，在人民心目中就變成了「茶辣淨戶」了？

5月份本土疫情大爆發，民進黨政府動用大內宣，讓人民誤以為疫情在政府可控制的範圍，不會持續不斷的進行三級警戒。直到疫情越來越嚴重，確診人數暴增，人民日日在病毒之前倒下，人民才警覺疫苗的重要，但民進黨還是想盡辦法阻擋民間採購疫苗捐贈。

民進黨阻擋中國疫苗就算了，連民間的捐贈都要阻撓，完全不把人命當作一回事，一個沒有人道精神的政府，只想藉由國產疫苗炒作股票的政府，被人民稱做「茶辣淨戶」，只是剛好而已。

只是，民進黨阻撓民間捐贈疫苗，被認為是為了炒股，以籌措明年選舉的經費。但卻接受美日的捐贈，駐日代表謝長廷還鞠躬哈腰的感激涕零，難怪會被藍營稱作「疫苗乞丐」。但是，即使作「疫苗乞丐」，民進黨還是不爽，硬要給爭取中國疫苗的藍營人士戴上紅帽子，繼續打「反中牌」以掩飾抗疫不力的事實。

民進黨執政5年多來，努力促進「轉型正義」，但是自己幹了多少不正義的事，人民心裡清楚得很，這句「茶辣淨戶」，不是對民進黨政府的最佳註解嗎？

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