今天大陸朋友給我發信息，蔡英文和向佐都上熱搜了。一看，原來是拜登狗狗的事情。沒有跟上熱點的朋友，在此簡單科普：拜登的愛犬上天堂了，拜登發了個推特，蔡英文第一時間留言哀悼。

然後向佐罵了蔡英文，也上熱搜了。

這件事情荒謬之處在於，我第一時間不是氣憤，只是驚訝。驚訝完之後是「喔，就這樣啊，好像有刷新我的三觀，又好像沒有。」

其一是，悲哀嗎？自然是悲哀的。台灣論壇ptt笑稱「人不如狗」的一堆！但眾人反應也不是太大，因為許多人並不意外。

其二，不意外，不是因為此舉多正常，或大家真心認為多堂堂正正。

台灣一些人碰上特定對像時腦回路清奇(比如中國大陸)，一些人碰到特定對像時會犯傻(比如美國、日本)。之前有台灣名嘴說「台灣不下雨都是中國害的」，大家會聳肩，白癡喔，但不意外。

同樣，台灣碰上美國時，做出比較出格的舉動，很多人會不意外，甚至以此自嘲，比如ptt一片的「美國爸爸好棒喔~~」、「拜登的狗果然比台灣韭菜重要呢」。

但是，台灣政治嘛，不意外。

其三，需要明白，台灣社會對政府的要求，非常低，比中國大陸低，很多人(不論藍綠)不太期待政府能有效率地解決問題，不添堵就不錯了。選舉，也是選一個「不這麼添堵的」。

不期不待，沒有傷害；自強自立，我們可以！

這種不期待，大大減低了所謂「監督政府」的重要。很多人已經不在意了，甚至懶得去看一下政府政策(很多人的口頭禪：看不看，有差嗎？)

其四，會不會有護航的？當然！有人會說美國剛給了台灣疫苗。但是，美國也給了韓國、越南、印度疫苗啊，文在寅怎麼不這樣？

那麼這部分的台灣朋友可能會這樣回，「因為中國阻撓我們，我們當然得依賴美國、歐洲、日本等與台灣友好的國家。」

其五，有不少人，現在相信「只有美國能幫台灣」，這並非是完全信任美國，而是認為沒有第二條路。台灣政府利用了這一點。何況疫情當下，批評聲浪高，就會更抓美國。

蔡政府對美國，不是天生多愛，美台友好有多少選票？選票的利益，遠比我這屌絲工資高太多太多，尊嚴(不管是台灣的還是她自己的)先放在一邊。

最後，每次寫這類文章，寫到最後都得說：台灣很多人還是很正常的，東西也還是很好吃的，除了我之外的妹子也很好看的！

哎，這幾年，這些話的可信度越來越低了……希望大家今天看台灣新聞，看得愉快！（郭雪筠/台北女孩）