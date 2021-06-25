拜登在對華推行了5個月的強硬路線後，正在考慮接下來推動與中方舉行高層會晤。他希望下周在意大利舉行的G20會議期間，布林肯和中國外長能夠會晤。拜登也想派美副國務卿溫迪·謝爾曼今夏訪華。他還期待能與中國元首進行第二次電話通話。白宮內部還在討論派布林肯和沙利文訪華事宜，為10月G20羅馬峰會期間舉行兩國元首峰會打好前站。拜登加強對華接觸的態度可能會遭到美國國內對華「鷹派」的批評，但是會受到美國商業界的熱烈歡迎。

美國國家經濟委員會主任迪斯表示，美國準備採取新的工業戰略，針對各個部門、各項技術、各個地區，強化供應鏈，重建工業基礎。他稱，疫情暴露出美國經濟和工業基礎的許多「卡脖子」的弱點，原因在於，私有部門和公共政策追求短期低成本，而忽視了安全、可持續性和復原力。新工業戰略有五大支柱：建立供應鏈復原力，包括利用法律授權加強戰略投資，加強盟友合作，建立公私合作新模式等；有針對性地進行公共投資，利用政策工具，加強連接製造業、研究者、勞動者和小企業的公共系統；重塑公共採購政策，通過政府採購來塑造市場，使之與美工業戰略目標相一致；形成氣候復原力，在重建工業基礎的過程中，加強對脫碳和清潔能源領域的投資，提高美國在這些領域的市場占比；在追求經濟競爭力的同時，維持社會公平公正，重視對少數族裔的扶持。拜登已經推出了2.3萬億美元的基礎設施投資計劃，包括對半導體等製造業提供巨額補貼，鼓勵以國產取代進口。

拜普會後，德法兩國呼籲歐洲採取加強與俄接觸的新戰略。梅克爾和馬克宏都希望歐盟考慮邀請普丁與歐盟領導人舉行會晤，歐俄雙方正在就相關提議進行初步磋商。梅克爾同普丁關係不錯，兩人定期溝通。但自2014年俄羅斯拿下克里米亞後，歐盟就沒有和普丁舉行過峰會。拜登政府不斷拿「北溪2」與德國作對，以及美方在對華問題上與部分歐洲國家的差異，可能促使歐洲開始正式嘗試脫離美國的自主外交。

美國情報界最新分析認為，阿富汗政府最快可能會在美國撤軍六個月後垮台。上周，塔利班橫掃阿富汗北部，佔領了數十個區域，並包圍了數座大城市，這迫使美情報部門轉變了過去對撤軍後阿富汗前景的樂觀態度。目前，美駐阿的3500名軍人及設備已撤出了一半以上，剩餘部分擬於9月11日前撤離。

今年以來，拜登政府的對北韓接觸姿態遭到冷遇。北韓外務相李善權日前稱，北韓從未考慮與美國進行任何毫無意義的接觸，「與美國的接觸是浪費時間」。與此同時，北韓還在擴建核武庫，拜登稱之為「美國面臨的最大外交政策威脅」。歐巴馬時期，美國曾拒絕與朝方進行高層談判，要求朝方先拿出誠意來。現在，北韓是「以彼之道，還施彼身」。

（本文來源《海外看世界》「華府圈內」公眾號，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※