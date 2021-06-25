疫情稍微舒緩，疫苗陸續進來，施打也開始進行。中央疫情指揮中心將全體國民分為十類施打順序，行政院擴大了十類中的優先施打對象，內政部次長陳宗彥也提出殘劑施打，並保證第二劑施打的可能性。但疫苗數量有限，每星期施打量也有限，疫苗施打順序肯定會因為誰先誰後、誰被遺漏，成為下一個民怨引爆點。

綜觀疫情指揮中心公布的十類施打順序，除了第一類醫護人員與高齡者之外，許多分類都有可爭議之處。以公務員為例，外勤的警察與內勤的警務人員誰要先打，公所的第一線人員和機要誰要先打就有得爭論，負責第一線驗屍的檢察官沒有被列入優先施打對象，就引起批評。十類施打順序爭議還沒搞定，行政院又擴大優先施打順序與殘劑施打，並且以職業類別區分施打對象，引發不同職業之間的嚴重不公平感。

另外，還有許多人沒有被列入疫苗施打的序列，除了居無定所的遊民之外，監獄受刑人和看守所的羈押對象也沒有被列入，這些人一樣在過集體生活，政府也必須擔保受刑人的人身安全。還有許多尚未入籍的外籍配偶和拿永久居留證或工作證的外國人等等，他們是否能夠被排入施打順序？這也是政府要面對的。

在疫苗數量與施打量有限的狀況下，誰搶先打疫苗，一定會成為爭論焦點，也會衝擊民眾對政府的信任。好心肝診所與禾馨醫院的特權爭議，衝擊到柯市府民意支持，就是最好的證據。行政院和中央疫情指揮中心稍有不慎，疫苗施打造成的民怨，會比疫苗採購來得更嚴峻。

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