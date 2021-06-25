毛澤東說過，「統一戰線、武裝鬥爭、黨的建設」，是中國共產黨取得政權的「三大法寶」。不容否認，這「三大法寶」都是師法俄國列寧，並且依據史達林的世界革命藍圖，在中國得到成功實踐的機會。

中共建政初期對外採「一邊倒」戰略，即依靠前蘇聯領導的社會主義陣營提供安全保護傘、突破外交孤立，並獲取國民經濟恢復時期所需的物質援助。中共付出的代價，除了維持蘇聯在中國享有的特權外，更重要的是以「抗美援朝」為名，參與一場史達林的「代理人」戰爭。

「沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。」中蘇分歧是戰後影響國際政治的一件大事。1969年3月爆發的「珍寶島事件」，代表雙方已從「文鬥」升高到「武鬥」。「反蘇」不僅成為中美開展關係正常化的一個動力，並且形成冷戰時期的中美蘇戰略三角關係。

俄羅斯獨立後承繼了前蘇聯的國際角色，但未能享有她過去的超強地位。俄羅斯前總統葉爾欽（Boris Yeltsin）採取親西方的對外政策，希望獲得西方的經濟援助，幫助俄國向市場經濟轉型；另一方面，葉爾欽也致力改善與中共的關係。在他任內，中俄關係連續上了3個台階：即從1992年的宣布互視對方為「友好國家」，進展到1994年的決定發展「面向21世紀的建設性夥伴關係」。1996年4月，雙方更宣布把兩國關係升高到「平等信任的、面向21世紀的戰略協作夥伴關係」。

2000年3月，普丁以強人的姿態入主克里姆林宮，他強調施政的目標是「追求俄羅斯的國家利益，使俄羅斯成為偉大的國家，以及推行全方位的外交。」普丁上任時也採親西方立埸，他不僅和美國小布希總統建立了私人的友誼，連像川普這樣特異獨行，普丁也能和他「和平共處」。在普丁看來，川普的「退群」行動應該符合俄羅斯的利益。但美國和西方對俄國的援助口惠而實不至，加上受到北約東擴的影響，讓普丁甚表不滿。

與此同時，普丁則強化與中共的關係。2001年7月，普丁與時任中共國家主席的江澤民，簽訂了《中俄睦鄰合作友好條約》，使兩國的協作關係得到長遠發展的法律基礎。習近平2019年6月對俄進行國事訪問，與普丁發表聯合聲明，把雙方的關係再提升為「新時代中俄全面戰略協作夥伴關係」。對於這項新的關係定位，中共官媒強調是基於「安全戰略的要求」。

2014年3月莫斯科出兵烏克蘭，以及隨後併吞克里米亞的舉動，導致西方盟國對俄羅斯的一連串制裁。普丁向中共求助，雙方領導人於2014年5月20日在上海發表聯合聲明。中共提供俄羅斯資金，以換取中國大陸所需的石油和天然氣。2018年中俄雙邊貿易首次超過1000億美元。2020年中俄貿易額達1077億美元。

中俄一直維持制度化的高層互動管道，雙方2005年建立的戰略安全磋商機制，至今已進行了16輪的磋商。俄羅斯地緣政治學者杜金（Aleksandr Dugin）即主張，俄羅斯要在戰略和資源上支援中共；而中共則要在經濟上幫助俄羅斯，目的是共同對抗來自西方的制裁和壓力。

外界最關切的是中俄軍事合作問題，除雙方定期舉行的聯合軍演外，據說俄羅斯正在協助中共建立飛彈攻擊預警系統。普丁表示，這將大大提升中共的防禦能力。

中共外長王毅2021年初曾表示，中俄戰略合作「沒有止境，沒有禁區，沒有上限。」普丁對中俄關係表達了高度的讚賞，認為雙方的互信達到前所未有的水平。中俄都強調雙方的戰略合作「不針對任何第三方、不會形成軍事同盟」，但普丁在2020年10月22日發表演講時卻表示：「俄中目前沒有建立軍事聯盟，但不排除這種可能性。」

中共是否結盟要看美國的態度。拜登曾說，現在面對的是「21世紀民主政體與專制政體之間的鬥爭。」中俄都屬專制政體，都應是拜登鬥爭的對象。只是中共現已取代俄羅斯，成為拜登眼裡的主要戰略競爭對手。

沒有人期待這次「拜普會」會產生具體成果，拜登的目標或許只是「尋求恢復美俄關係的可預測性和穩定性。」換言之，拜登將避免雙方關係惡化，迫使俄羅斯進一步倒向中共。對拜登而言，與中俄「雙線作戰」是美國最大的夢魘。

（中共百年的路向系列一）

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）