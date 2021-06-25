近期立法院初審通過修正《高級中等教育法》，將高中生校務會議學生代表最低保障席次入法。未來如三讀通過後，對於高中生的權益能大幅提升。此外，前陣子因東華大學學生未繳納罰款而被扣留畢業證書乙事，教育部發函給各大專院校，表示不能將涉及債權之事由作為扣留畢業證書之要件。前述兩件涉及高中學生權益及大學端學生權益，也讓學生權益的議題再次被檢視。

事實上，有關大學學生權益，在大學法已有所保障，在第15條保障學生參與校務會議之最低席次，以及第33條由經選舉產生之學生代表出席與其有關學業、生活、訂定獎懲之會議，兩者均保障大學生之權益。只不過，雖然有法律的明文保障，但實際上仍有許多學權被漠視的狀況。如有大專院校將學生申訴委員會的師生比進行變動，或者是在執行面受到一些阻力，如校務會議代表在會內的發言權、出席等被干擾等。

而學生權益被漠視的狀況是長期累積的，就個人過往長期參與學生自治團體觀察出，大致上可以歸咎於兩個因素：1.學校端2.學生端。學校部分，大致上又可以分為兩種狀況：一種是學校對於學生相關組織的訴求不採納、不理會的冷漠對應方式；第二種是學校以授課老師、行政流程等來干擾甚至是影響學生，如老師刻意在有學生代表的課堂上，公然批評學生代表所做的事情，讓學生代表感受到壓力；或是行政單位在核銷經費或審核企畫書時，刻意針對某些學生團體予以刁難。

學生部分，主因為學生不團結，以及學生代表未盡職責。校內學生組織，有學生會，下轄有學生會行政中心與學生議會，由學生議會監督學生會。然而有時卻會因為派系不同而影響到兩會之間的合作關係，原本兩會應該一起為學生爭取相關權益，到後來卻演變成小型的政治攻防。此外，獨立於學生組織外，經由學生選舉產生的學生代表，代表各院或系出席校內相關會議時，有時缺席，或者是在出席會議時僅是「參加會議」，甚至是相關會議在審查對於學生權益有重大影響時仍不表示意見。學生端的這些問題，雖並未有違失之舉，但對於學生權益來說是相當大的傷害。

對於學校端與學生端造成學生權益被漠視的問題，如何改善這些狀況，個人有一些淺見：

１．在學校端，校方應該有更寬闊的心胸。當學生提出訴求時，宜仔細評估，而非認為事情太麻煩，乾脆解決發現問題的學生。若有窒礙難行之狀況，也應將所面臨的狀況如實的回覆學生，而不是讓學生認為學校漠視不理。

２．在學生端，學生代表不要害怕提出質疑。但也要注意，若提出質疑，應該一併將自己的想法或解決方案提出來討論，用討論的方式取代爭吵，那勢必會讓事情更容易解決。此外，若無心於學生自治上，而是為了「證明」而當學生代表的學生，建議真的要慎思。如果起初目的只是為了證書，不如轉個念試試看積極參與其中，所學到的事情相信對自己也是相當有幫助的。

學生權益的爭取並非一蹴可及，現有的學生權益是經過多少為學生權益奮鬥的前輩所努力爭取，這期間所承受的壓力往往非大家所能看見的，對於學生權益並非毫無邏輯而隨便爭取，而是要衡量現況，提出合時的適宜方法，讓學校、學生團體、學生達成三贏的局勢。(作者為大九學堂學員、國立台南大學電機工程學系碩二生、校務會議理工學院學生代表)

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