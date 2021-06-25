染疫人數每日降低，但各地零星群聚依然不斷發生，防疫如果不能除惡務盡，疫情隨時都可能死灰復燃。

或許就是這樣不上不下的情況，加上已經三級警戒一個多月，不管是防疫官員還是市井小民，情緒都十分躁動，畢竟經濟活動大幅下降，大家的日子都不好過，可是近來卻看到地方首長互相指責、謾罵，透過各種媒體播送，只會看到官員彼此之間的不和，卻看不到如何改善疫情。

各地首長互相指責

當初之所以各地政府首長會自行召開記者會，乃是因為疫情擴散之下，各地染疫人數大增，為了精準疫調跟掌握地方足跡，因此授權各地政府自行召開記者會說明。不過近來高雄市長陳其邁卻連連槓上新北市長侯友宜，無獨有偶，台北市長柯文哲也把北農的群聚感染，推給了基隆跟新北兩地。

隨後基隆市長林右昌還召開記者會，痛批台北市長推卸責任。作為一般民眾，看到各地的首長互相指責，請問在心情上會更踏實嗎？對於我國的防疫會更放心嗎？

對防疫不夠嚴肅

對於疫調跟病患掌握，絕對不是地方政府可以說了算，因為疫情是全國性的危機，不論是政策或步驟都得要按照指揮中心的決議。已經不只一次，當這些縣市互相指責的時候，都以「按照指揮中心的規定」來作為回應，結果大多不了了之。

之所以無疾而終，是因為大部分的醫療院所跟縣市所採取的行動，的確都已經按照防疫指揮中心規定進行了。少部分有問題的，像是北農群聚或是苗栗京元電子，因為情況嚴峻或是傳染人數眾多，必須由中央強勢介入，擬訂新的防疫規範或是直接派遣指揮官進駐。除此之外，大部分的流程都已經規範化。

既然如此，為什麼這些首長還需要互相批評謾罵呢？除了政治目的之外，就是對防疫的嚴肅性沒有真正的掌握。

中央應化解地方爭議

當首長召開每一次記者會，收看的民眾其實都是以嚴肅，而不是看戲的心情在了解疫情，因為掌握資訊跟具體事項的是政府，人民只能被動接受。如果首長不能控制自己的情緒，動輒把講台當砲台，請問對疫情的幫助是甚麼？對安定人民的效果又是甚麼？

中央指揮中心更要積極地扮演協調角色，在這幾次記者會當中，指揮官陳時中都有回應記者提問縣市防疫問題。如果各縣市有疑義，本來就可以洽詢指揮中心做出解釋，由指揮中心定調後，各縣市再去針對彼此的狀況做調整。

國家此時的處境並不容易，經濟停滯、店面淒涼，許多人對自己的生計感到憂心忡忡。如何盡快壓制疫情，回復正常生活，這是一般人民的最迫切期待，政府應該苦民所苦，地方中央必須攜手合作。不要面對病毒大敵，還在鬧內分裂，如果還有人以為可以藉機撈得選舉資源，那絕對會被選民唾棄的。

（台灣醒報授權轉載）

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