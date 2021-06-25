7月1日是共和國之母中共的百年大慶，台灣這些年由於課綱大幅篡改造成年青世代中國史觀混淆，對中共黨史深入研究更是付諸闕如，再加上民進黨政府刻意洗腦「抗中保台」的政治氛圍，一般民眾對中共刻板印象始終停留在見樹不見林的階段。

一百年前中共創黨黨員還在嘉興紅船上飄盪，只是書生論政，翻譯馬克斯主義的開端，1949年國共內戰大勢底定，成王敗寇，中華人民共和國成立，國民政府偏安台灣蕞爾小島延續中華民國割據政權，蔣經國時期與李登輝前期台灣整體表現並不差，接連創造經濟與政治奇蹟，歷經三次政黨輪替，兩岸依舊分治分立。

一百年在歷史長河裡只是轉眼瞬間，然而中國共黨產統治中國大陸72年卻掀起翻天覆地的變化，不僅將百年國恥翻頁過去，業已攻堅脫貧、全面建成小康社會，14億人口皆能吃飽穿暖住好，這在歷朝歷代都是豐功偉業、太平盛世，邁向中華民族偉大復興，編織中國夢，盱衡中國大陸的GDP已是台灣24倍，擠身全球第二大經濟體、第三大軍力國，綜合國力早已超英趕美。

百年黨慶，躬逢其盛，舉國同賀，但在系列紀念活動，張燈結彩光鮮亮麗外表下，卻也嚴陣以待，公務人員加班加點，非必要公出不得離開駐地，全面實施禁酒令，從中窺知中共一條鞭黨國體制，以黨領政上令下效，政治人才甄補、歷練、上位，有條不紊，奉行菁英治理，權力集中，終身究責，自糾自查，所以能夠實現超高行政效率，團結動員民眾心往一處想、勁往一處使，集中力量辦大事，在新冠肺炎疫情嚴防嚴控上即可見一斑。

百年機遇，如今中共統治的中國大陸已非昔日吳下阿蒙，不再韜光養晦，甚至開始鋒芒畢露，也引來美國為首五眼聯盟、新八國聯軍的圍剿，就是見不得「東方紅」！尤其，中美新興崛起強權與既有超強霸權挑起全面性對抗，頻打台灣牌，阻絕兩岸和平統一，拖延中華民族偉大復興。

所謂「一國兩制台灣方案」已遭民進黨徹底污名化，中國共產黨更是被扭曲妖魔化，親美、抗中、反共，儼然才是符合台灣價值的政治正確，所以一般主流民意嗤之以鼻，避之唯恐不及，這也怪中共當局在「反獨促統」方面，雖然終極目標明確，但卻一直沒有拿得出手的方法論。

殊不知，條件說比時間表重要，北京方面應在兩個一百年之間，以時間換取空間，大膽大方提出合乎理性經濟選擇的統一條件，梳理統一的好處、優點以及獨立的壞處與缺點，兩相對照比較，諸如大陸可以支援台灣的交通建設，除了已納入規劃連接閩台的海底隧道，還可以協助台灣貫穿中央山脈打通東西向快速道路，而台灣省下來的國防、外交經費可以全盤投入民生經濟領域，至於台灣真想走向法理台獨或實質獨立，那兩岸肯定免不了一戰，再把美日攪和進來，那絕對是第三世界大戰，兵戎相見，生靈塗炭。

希望對岸能以心靈契合取代文攻武嚇，其實「狼來了」聽多了台灣民眾也多半耳朵長繭、麻木不仁，最好能從利益共享演化價值共構，潛移默化把「天然獨」變成「自然統」。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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