2019年，山田孝之主演串流平台上的影集《AV帝王》，以日本最出名的成人影片產業興起為主題，吸引許多成年觀眾的目光；最近推出第2季，山田孝之繼續飾演日本最著名的成人片導演村西透，率領美女大軍裸體上陣，但這次他的夢想更大，危機也更大。

第1季《AV帝王》已經淋漓盡致地描述日本成人影片產業，觀眾看著3個越挫越勇的男人勇闖色情影片業，也終於明白「火車便當」的起源。劇情中成人產業開疆闢土過程的新奇與趣味，其實超過刺激觀眾視覺的露點情色畫面本身。第2季劇情也溯源介紹「顏射」的由來，但更大篇幅描述村西透的夢想，他想帶著色情片打進90年代開始發展的衛星電視，夢想著有朝一日觀眾不必租影帶，一打開電視就能看得到他的作品；但媒體圈的水更深，跟過去他交手、想分杯羹的黑幫不同，媒體主是另一種權貴文化，讓他吃盡苦頭。

山田孝之的濃眉大眼加上鬍渣，讓這個角色外型帶著濃厚男人味，動不動就說自己是個隨時可以為了理想脫掉褲子的男人，當然是本劇的靈魂人物，但這並沒有輕薄化裡面的女性角色。這一群娘子軍有自己的理由踏入業界，她們在日本泡沫經濟時期享受到了拍片就有大把收入的日子，但也在泡沫破滅時必須去脫衣舞店表演，美其名是「行銷」自己的作品，這才發現原來肉體的表演也分派別。

第1季拍片工作室放在破舊老街邊，第2季鴻圖大展，移師山腰別墅、華麗皇宮，隨處都可見到鏡子、水晶燈，在華麗與虛幻之間交錯，恰如色情影片中的女主角如假似真的情慾戲。但房子越華麗、人心越複雜，原本草創時期緊密相依的工作夥伴之情不復見，房子造型輔助劇情發展，頗具巧思。

我特別喜歡劇中以麥當勞奶昔作為種種暗喻的元素，不只帶出配角的個性，還成為劇情的線索，很有戲份！最畫龍點睛的台詞是男主角評論用吸管吸奶昔的感受與力道，簡直是複製當年吸母乳的記憶，令人絕倒。

而且奶昔本身就有時代意義，劇中麥當勞的飲料杯身與現在版本設計不同（當然沒有錯用為BTS聯名版本），曾風行一時的奶昔、吸管，以及一排一排擺滿錄影帶的出租店，甚至錄影機都早已消失；就算對A片產業不熟，看這齣戲也能看到許多「時代的眼淚」。

現在已經是打開手機就有看不完成人片的年代，村西透導演的夢想顯然已經世界大同，但當年躲在小房間裡挑成人片的觀眾們，在成千上萬的片源中，是否還能想起當年看片的激動呢？

（作者為作家）