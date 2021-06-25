蔡政府防疫三部曲就是內宣、護盤、甩鍋，所謂「超前部署」只是口號治國的表徵。在疫情越發晦暗不明，看不到盡頭的當下，怠惰又無賴的政府，把自己變成超級無敵的大丐幫，在國際社會中，四處乞討疫苗，從自吹自擂的Taiwan Can Help，瞬間變臉為自憐自艾的Taiwan Needs Help，卻絲毫不覺汗顏。

除了接連從美國、日本求來的「及時雨」，連國民所得比台灣低的小國立陶宛，都義助台灣2萬劑AZ疫苗，讓前民進黨立委沈富雄譏諷「這是很可笑的國際大笑話」。言下之意，他國聊勝於無的恩惠，就讓民進黨政府喜不自禁，這份嗟來食可吃得真難看。

前年底，武漢疫情爆發之初，蔡政府以邊境防堵策略，嚴禁來自大陸的機船與人員入境，藉此「以疫去中」並深化與美、日的關係。俟後歐、美、日疫情擴散惡化，蔡政府卻以差別待遇來處理這些國家的入境限制，其雙標作為實則讓全民承擔病毒入侵破口的危機。所幸多數台灣人民重視公共衛生、牢記

SARS經驗、謹守法規、自律自重，配合民間工廠積極提升口罩生產量能，才能在政府消極、甚至不作為的防疫政策下，僥倖度過平安的1年，並獲得國際「防疫模範生」的讚譽，也讓中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中專美於前，登上神壇。

然而沾沾自喜之餘，政府做了什麼？疫苗沒買、快篩普篩沒做、專責病床沒有規畫、輕症集中檢疫中心沒有建立、PAPR防護具、救命神器（HFNC）等都沒有購置，上天恩賜的寶貴的1年，被平白糟蹋了。原來這個政府汲汲於內外宣傳，在國內口罩需求仍然吃緊之際，外交部就忙不迭地透過「口罩外交」廣結善緣，並以吹牛皮的方式向全球炫耀台灣的防疫成就。接著出口轉內銷，在台灣民眾對於萊豬進口、缺電危機與關閉中天等政府措施極度失望之際，蔡政府以膨風的防疫成就，讓不少民眾迷幻炫目，開始自我感覺良好，進而降低對政府的不滿。

但凡得意忘形，終究樂極生悲，台灣在政府該作為而不作為的虛耗1年後，竟因立委關說與指揮官不該作為而作為的3＋11討好政策，形成了病毒入侵的破口，疫情隨之擴大，3級警戒迄今已滿月餘，不知何時方能休止？許多專家一語道破，眼下疫情的解方就是大量取得安全有效的疫苗並快速施打。

在急急如律令的情況下，蔡政府本該即知即行，立馬購買疫苗，但是蔡政府的做法卻是令人詫異又不解，一方面在國際社會乞求疫苗的捐贈，卻對國內民間團體與企業的採購捐贈百般拖延，另一方面仍對牛步化的國產疫苗投以關愛的眼神，極盡保護之能事。高端、聯亞等國產疫苗的股票都先後暴漲，政府的厚愛不也是一種護盤的表現？其中的利益連結，不免引人遐想，甚而遭致非議。

請辭食藥署國產疫苗審查委員的中研院院士陳培哲表示，高端疫苗解盲成功是「既定的劇本」，儘管蔡總統要求衛福部依循國際科學標準進行審查，但在護航高端的審查委員進駐委員會後，只證明蔡總統是「講的一套，做的一套」！果真如此，未來台灣民眾恐將被迫成為高端疫苗實驗的白老鼠。反正蔡政府沒在怕的，出了人命，甩鍋給非綠的地方政府，不就沒事了。（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授）