我撤回駐港人員後，台港、台澳與兩岸官方來往相繼中斷，恢復遙遙無期。從陸委會與總統府的回應看來，民進黨政府決心打一場焦土戰。不僅如此，美國還出面背書，美國國務院發言人普萊斯表示，美國將與台灣人民站在一起。在對抗格局下，不管疫情多嚴重，台灣多需要來自四面八方的援助，民進黨政府對於來自大陸的疫苗或援助，必定一路紅燈到底。

但政府採購疫苗，無論在數量和速度上，都遠遠落後實際的需要，雖日本、美國熱情相助，還是不夠。延長3級警戒讓疫苗需求的壓力更沉重。於今知計，人民必須自救，發揮民間力量，結合各界資源，才能盡速回復正常生活。

大多數台灣人仍保有華人認同

自救可以從開啟兩岸民間合作開始，首先須掃除心魔，化解敵意與猜忌，重建互信。台灣由於特殊的歷史命運與長期的兩岸分隔，認同感十分複雜，但是無論政治認同與社會認同為何，大多數人基於血緣與文化，仍然保有華人認同，這是不需要懷疑的。但是近年來兩岸緊張、政黨選舉操作、輿論控制與政治對教育的干預，台灣人的集體認同更複雜錯亂。

尤其是民進黨為反對國民黨，長期以來習慣並擅長仇恨動員，訴諸族群、黨派、階級、世代等差異，不惜以分裂社會為代價換取選票。許多台灣人特別是年輕人成長於「仇恨政治」與「身分政治」氛圍中，早已忘記民主政治中的尊重、寬容與妥協，政治變成部落化與法西斯化的敵我之分、黨同伐異，甘於做為特定政黨與意識形態的網軍側異。極端言論利用網路的匿名性與傳播力，獲得網民與政治勢力的讚揚與推波助瀾而被放大，影響力快速壯大。

民進黨政府滋養並操控這股力量，這股力量壯大後，卻對民進黨政府產生反噬與約制，於是有「網軍治國」之譏。「網軍治國」也意味民進黨政府越來越脫離真實的民意，偏聽偏見，一意孤行。加上全球民主政治陷入弱化與衰退，紛紛出現民粹主義與威權民主，台灣受到這股歪風影響，民主出現嚴重危機。這些年台灣政治生態的變化，讓大陸涉台學者與社會觀察人士陷入悲觀，認為台灣的民主政治與社會認同產生徹底的質變，原本美好的風景，已經人面桃花，景物全非，一去不復返。

兩岸見死不救將是民族的悲哀

由於自由行叫停與疫情阻絕，大陸意見領袖與一般民眾少有機會親身接觸台灣，理解庶民的心聲，透過媒體與網路看見的台灣，是扭曲的台灣，只會產生負面印象。大陸許多論者缺乏對台灣歷史脈絡與民主政治中言論自由的認知，對台灣言論市場百花齊放、多元豐富的立場與論點，也缺乏抽絲剝繭的識別能力，往往用簡單的敵我二分，一概而論，製造許多對立面。在民族主義情緒下，往往將少數政客與媒體的言論，看做是台灣人民的代表，原本不值一顧、一笑置之的無知言語，也被放大成引爆兩岸敵意的柴火。

大陸常常對台灣有「中國人理應如此」的預設期待，對於台灣民眾甚至藍營的作為不符合預期，會產生強烈的失落感，這種失落感也轉變成對台灣的敵意，讓外部勢力有見縫插針的機會。這種敵意即使在新冠病毒威脅下，也不能暫時放下，兩岸竟然走到見死不救、袖手旁觀的地步，可謂民族的悲哀。

事態發展至今，民進黨政府仍罔顧台灣人民的生命健康，堅持疫苗政治操作。當下之急，責怪與期待民進黨政府無濟於事。幸運的是台灣還有發展成熟的民間社會，兩岸也有綿密的經貿與社會往來，正在默默地發揮作用，相信兩岸有大智慧者必能設想出減少政治干擾的解決方案。

經歷民進黨荒腔走板的防疫政策與違反民主的威權本質，讓越來越多台灣人認清民進黨的真面目。兩岸人民絕大多數還是希望兩岸和平發展，拒絕成為政治勢力的犧牲品，兩岸交流也不會永遠中斷，大疫過後，雨過天青，兩岸新舊連結會不斷衍生，與時俱進。兩岸青年也正在用新的眼光與途徑，觀察彼此，思考未來。如果雙方增加理解與互諒，讓善意大過敵意，兩岸和平仍舊可期。