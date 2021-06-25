中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中最近說，太多單位採購疫苗，會妨礙台積電、永齡基金會的特殊採購案，本來可能成功，太多干擾不好。這邏輯很怪，民間多管齊發，向不同單位採購，何來妨礙之說？不僅陳時中說法引人議論，高端疫苗在緊急使用授權（EUA）審查前夕，審委被換了一半遭到批評，指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎竟說，「別雞蛋裡挑骨頭」。疫情嚴峻，外界對指揮中心有所要求很正常，奉勸執政者多聽外界的聲音，少點執政傲慢。

鴻海創辦人郭台銘18日對購買疫苗一事發表八點聲明，終於獲得蔡總統接見，政府還拉了台積電作陪。郭董早在5月23日就透過管道盼與政府談判相關事宜，以突破限制，算起來至今已逾1個月，如果政府迅速回應，或許可以少失去許多生命。

除了鴻海、台積電之外，國際佛光會擬購嬌生疫苗、慈濟希望買輝瑞BNT疫苗，前副總統呂秀蓮透露有國際組織擬助台採購3000至5000萬劑疫苗，南投、花蓮縣政府也擬自購疫苗。政府採購的3000萬劑疫苗至今到貨只有100多萬劑，既然政府力量有限，何不放手讓民間多管齊下。疫苗多多益善，民間有熱忱，政府只需要背書，多一筆疫苗就多一些民眾受益，政府何苦阻擋？

國產疫苗國人自然期待，但沒完成三期試驗，保護力不確定之下，如何讓國人安心施打？在高端EUA關鍵的審查會之前，衛福部食藥署換掉半數委員，讓認同以「免疫橋接」取代第三期臨床試驗的專家主導審查，這不是「量身訂做」嗎？又何來雞蛋裡挑骨頭？

疫苗不能僅靠國際援助，國產疫苗功效仍是問號，病毒不斷變異，疫苗是人類與病毒長期共存的唯一保障，世界各國都為疫苗儲備展開爭奪，政府應放大格局讓民間一起努力，才能免於疫苗緊缺之苦。