以「民主防疫」成功而洋洋自得的民進黨政府，自從本土新冠疫情大爆發後，防疫政策粗疏繆誤，防疫手段背離民主，國家治理能力完全不及格，露出威權主義的猙獰面目，導致聲望重挫，所標榜的「同島一命」訴求，更被多數民眾認定只是麻痹人心的認知戰伎倆，目的是要人民服從政府的威權。

蔡英文御駕親征羅智強

民怨沸騰已使政府首長的聲望崩跌。根據台灣民意基金會23日公布的最新民調顯示，4成3民眾基本贊同總統蔡英文處理國家大事的方式，但有4成5民眾不贊同，蔡英文聲望已創下23個月新低，而且不贊同者比贊同者還多出1.3個百分點，蔡英文若不能迅速重新獲得民意肯定，聲望持續下跌，民意支持度將出現重大翻轉。行政院長蘇貞昌及其領導內閣的施政表現中，約有4成2民眾滿意，卻有高達4成9不滿意。該基金會董事長游盈隆認為，蘇內閣面臨上任以來「空前最強烈的不滿」。

蔡政府面臨5年多來最大的執政危機，完全咎由自取，如果不是依恃無所不用其極的認知作戰手段強力護持，使盡花招混淆視聽，萬劍齊穿霸凌異議者，帶風向操弄輿論，民意支持度必然更低。

疫情出現近1年半來，民進黨靠著國境管控發揮阻擋於境外之效，然後就安樂度日，汲汲於操作宣傳，疏於做必要的部署，另一方面則加大反中力度，在疫苗採購上都逢中必反，連大陸公司因其先期投資而取得的合法代理權都想繞過。荒腔走板的偏頗作為造成防疫困局之後，竟企圖揠苗助長國產疫苗，不進行必要的第三期人體試驗，偷工減序，便宜行事，搪塞國人對於疫苗的殷殷需求。為了掩蓋防疫不力的窘態，並且封住各方學者專家秉持科學與正義原則發出異議，竟加強網軍攻勢，造成一片撻伐火海。

蔡政府心心念念的首要事務就是認知作戰。從黨工到政府官員，執著於攻訐與澄清，首當其衝的是防控疫情表現優於中央政府的台北市長柯文哲和新北市長侯友宜；中研院院士陳培哲和其他揭穿政府官員錯誤與謊言的學者專家，都難逃網軍出征的恐怖性攻擊。

威權統治凌駕民主科學

「民主防疫成功」的虛假形象破滅之後，蔡政府的所作所為嚴重背離民主的精神與原則。壓制異見，攻擊異己，甚至發動國家資源豢養的網軍出征，就是公然侵犯民主精神，十足表現政府威權至高至大的心態。另一個事例是台北市議員羅智強批評政府淪為「疫苗乞丐」，竟然引起當局震怒，蔡英文御駕親征羅智強，整個民進黨瞬間大爆炸，行政院長蘇貞昌、駐日代表謝長廷相繼出手，立委民代、側翼蟑螂傾巢而出，府院黨聯手配合「三民自」同一時間血滴子齊出，爭先搶殺羅智強來向蔡英文表功。這樣動員偌大的執政團隊、國家機器圍毆一個在野黨民代，實在有失民主的胸襟與格局。

更直接戕害民主的是立法院不經協調，逕自三讀通過紓困4.0預算案，對於國民黨團提出的擴大採購充足的國際認證疫苗、公布3+11會議紀錄、疫苗審查會議全程公開進行等案，全部封殺，這不僅是以多數暴力踐踏在野黨，更是對於提案中所要求與體現的民主原則的悍然摧毀。誠如資深媒體人陳文茜所說，其中所牽涉的多是人民的天賦人權，而不是高高在上的政府的權力，也不是躲躲藏藏的專家的權力；「生命權」是所有人權項目中最至高無上的人權，在台灣，它們正一步步被另類威權體制侵害了。

大疫蔓延當下，確實需要全民一體對抗病毒。遺憾的是，在防疫大計上，政府將其政策的落實置於人民生命安全的考量之上，將威權統治的貫徹凌駕於民主原則與科學專業之上，人民的生命權受到漠視，一個民選產生的政府卻在反民主的道路上越走越遠。在這樣的怨懟意識之下，台灣如何能不分身分、地位與立場，凝結一體共同抗疫？

這個執政利益壓倒一切的政府，竟然奢言「同島一命」，不僅不能感動人心，反而是莫大的諷刺。