美國一位資深官員星期四（6月24日）表示，美國不再視台灣為美中關係中的一個問題，反而是推動一個自由開放的印太努力中的機會。

美國在台協會（AIT）駐台北辦事處副處長谷立言（Raymond Greene）星期四在台北的一場演說中表示，差不多二十年前當他首次在台北工作的時候，所有的議題都會回歸到兩岸關係，都會考慮台灣如何才能置入美中關係的大局之中。

由於北京堅稱台灣是中國的一部分，即使訴諸武力兩岸也要統一，美國和世界上絕大多數國家一樣，一方面與北京保持正式的外交關係，另一方面則與台灣維持非官方關係。美國在台協會就是美國官方處理美台關係的白手套，而美國在台協會駐台北辦事處則扮演美國駐外大使館的角色。

谷立言在演講中表示，但是過去三年美台雙方全力以赴聚焦於如何合作協助其他國家發展經濟和完善民主制度。

「我已經記不清我和處長一起與我們的台灣夥伴開了多少次會，而會上『中國』一詞根本就沒有出現過，」谷立言說。

「這反映出美台關係發生的根本性變化」。

谷立言是美國國務院職業外交官，也是資深官員。他2018年6月前往台灣，出任美國在台協會駐台北辦事處副處長，協助處長酈英傑（Brent Christensen）推動美台關係。谷立言和酈英傑兩人都將任滿離台。谷立言下個星期將從台灣飛往東京，出任美國駐日本代理大使。

台灣外交部長吳釗燮星期四在台北賓館舉行頒獎儀式，分別頒贈酈英傑「特種外交獎章」、谷立言「睦誼外交獎章」，以表彰他們任內對促進台美關係的貢獻。

谷立言在星期四發表的演講中強調，「美國不再視台灣為我們與中國關係中的一個『問題』，我們視台灣為建設一個自由開放印太共同願景的一個機會，視台灣為全球爭取一個更公正、安全、繁榮和民主世界的人民的燈塔」。

中國把台灣視為其核心利益，而且堅稱，台灣問題是中美關係中最複雜、最敏感的問題。最近幾個月，中國軍機常常飛越台海中線或侵入台灣防空識別區，以增加對台灣的軍事壓力。

中國一再表示要將運用於香港的「一國兩制」的政策運用於台灣，但是撇開「一國兩制」在香港越來越像「一國一制」的嚴峻現實不說，台灣朝野和民眾看起來卻從來沒有對中國提出的所謂「一國兩制」感過興趣。

（本文授權中時新聞網刊登）

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