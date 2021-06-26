法國小說家狄更斯在《雙城記》中說：｢這是個最好的時代，這也是個最壞的時代｣。不正是台灣目前的寫照嗎？人世間的好與壞、人性中的善與惡在這場疫情中無保留地顯露出來。

去年台灣疫情穩定，海外人士紛紛回國，尋求祖國的庇護；今年疫苗短缺，飛往海外的客機班班客滿，一家三口花了60萬訂了機票卻只能坐最後面，因為有人將商務艙全包了。出不去的只好口裡喊著：｢同島一命，齊心防禦｣。

真的齊心嗎？疫苗從偷打、搶打、變成後來好疫苗自己先打，有問題的留給別人……。然而，人心也並非完全如此，病床欠缺，有人捐出大飯店；疫苗不夠，財團主動幫忙進口；醫療器材不足，藝人跳出來捐購救命神器、快篩劑、呼吸器、防護衣……。他們是救人的天使啊！

而政府在幹嘛？｢3+11｣造成國門破口、不超前部署導致疫苗荒；不廣篩、假｢嘉玲｣、不蓋方艙、堵絕疫苗進口……，疫情終於一發不可收拾，三級警戒一延再延，政府猶在推卸責任說地方及民間沒有做好防護措施。

執政者的心若能像凱撒飯店、若能像佛光會、慈濟基金會；若能像賈永婕、小S、張鈞甯、五月天、周子瑜……，這場好與壞、善與惡的戰爭其實很好打，勝利也終將屬於良善的一邊，端看主政者的心態了。

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