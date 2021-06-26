台灣嚴重缺乏國際認證疫苗，到目前為止已有五組人馬各申請要買或捐500萬劑德國BNT疫苗，共達2500萬劑；但除了鴻海集團創辦人郭台銘、台積電已取得官方授權，其他3案都被冷處理。更耐人尋味的是，在野黨大咖們非但未參與推動外購疫苗，也未積極聲援，和民間渴望BNT入台的熱情大相逕庭。

目前爭取採購或捐贈BNT疫苗的五案分別是鴻海郭台銘、台積電、孫文學校、慈濟基金會，以及南投、花蓮、台東、雲林合併部份企業聯合採購案，各500萬劑。蔡政府對郭台銘與台積電之外的3案都不甚友善，甚而潑冷水稱對方買不到，與大力爭取國際援贈的熱情形成強烈對比。五案究竟能否買得到？就正常採購案，當事人會提出申請，且能備妥所謂8大文件必然是已談出眉目，供應商承諾能供貨，當事人才會送件。蔡政府的說法有很多似是而非與矛盾。

蔡政府為何要擋外購疫苗，不外三點原因，第一，不願透過BNT大中華代理商上海復星醫藥購買；第二，要力保採購的2000萬劑台產疫苗能在通過緊急使用授權（EUA）後順利施打；第三，如果2500萬劑BNT進來大受歡迎，將突顯蔡政府疫苗政策全面潰敗。蔡政府變相干擾外購疫苗不是太奇怪的事。

但很不合常理的是，台灣的在野大咖為何也對外購疫苗如此冷淡？先看最大在野黨、國民黨，藍軍有14個執政縣市，大家都希望早日取得更多國際認證疫苗，免於疫情之苦，國民黨中央卻沒有聯合採購或聯手爭取疫苗的動作。南投、花蓮、台東、雲林合併部份企業聯合採購案是幾位縣長自己串連，黨中央並無角色。主席江啟臣更在被詢及時提到，「採購疫苗是『中央』的事，不是地方責任，預測官方根本沒打算放行，最後恐怕是買不成」，也是大潑冷水。

四個藍軍縣市聯合買疫苗，乃至孫文學校總校長張亞中爭取到大陸台商捐疫苗的事，從主席江啟臣、前主席朱立倫，黨內聲量較強的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都沒予以聲援。想要買疫苗的，要捐疫苗的都是孤軍與蔡政府奮戰，讓趙少康昨天不禁感嘆國民黨像散沙，力主藍軍14縣市應組自保聯盟才是。

台灣目前主要使用的AZ疫苗，從6月15日開打迄今已近200人喪命，但官方稱皆與疫苗無關。莫德納即使有美國援贈的250萬劑仍屬有限，如果2500萬劑BNT到手，台灣很快就可以衝群體免疫，民眾可獲起碼保障。在此情況下，藍大咖為何不敢碰外購疫苗議題？這不是台灣全民的渴望嗎？

這只能說，疫苗不止是疫苗，而是戰略物資，除了涉及朝野對抗，更牽涉美國的全球大戰略。從這個角度可解釋，民進黨最近何以結合網軍強打國民黨要買中國疫苗，無非是怕藍軍啟動疫苗戰，佔領民意高地，先下手為強以戰止戰，先把紅帽子丟出來，產生震懾效果。這一招對侯友宜、盧秀燕等明年要選連任的重量級縣市長極管用，對江啟臣、朱立倫也很管用，造成藍軍大咖對外購疫苗議題的寒蟬效應。

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲也忌憚於綠營的火力，畢竟台北市是這波疫情的重災區，疫情爆不完，他站在風口浪尖上，能少一事就少一事，所以柯P也低調不想太得罪民進黨，一開始就表明台北市不會爭取外購疫苗。

另一個讓在野大咖不碰外購疫苗議題則是美國因素。儘管台灣爭取外購疫苗的4組人馬，要買的都是德國BNT疫苗，但BNT大中華總代理在上海，美國顯然不樂見台灣要靠著從大陸買疫苗來抗疫，明的暗的都有很多動作。美日最近相繼送疫苗援台即是要幫蔡政府撐到台產疫苗上市，不要台灣依賴向大陸代理商買疫苗。台灣在野大咖都看得出這種微妙氛圍，不願得罪美國去支持買BNT，反正缺疫苗是蔡政府的事，藍大咖都不想跳上火線。

政治算計讓台灣外購疫苗路遙遙，眼看著2500萬劑BNT就在眼前，且是唯一能讓12歲以上就能打的疫苗，對台灣極其重要，內部外部政治因素卻造成採購困難重重，人民受困疫情，不僅有染疫風險，經濟更是重創。無法想像三級警戒若要再持續一、二個月台灣的民生經濟會慘成什麼樣子。（作者為評論員）

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