人均所得只有台灣1/10的菲律賓，一口氣買了4000萬劑疫苗，看在台灣民眾眼裡頗不是滋味，台灣分明可以很早就備足疫苗，幾百條人命不應白白犧牲，或若接受大陸善意獲取疫苗，疫情更不可能大爆發。民進黨立委陳亭妃購買大陸製造的防疫面罩，提供第一線醫療需求，更證明防疫不該卡著意識形態。

儘管蔡政府演了一場戲，讓郭台銘主角變配角，抓了台積電跑龍套，幾天過去似乎「往事如煙」，佛光山、慈濟等民間機構的採購申請，更成為「不可能的任務」，蔡政府從日本、美國甚至立陶宛，台灣資深媒體人嘲諷，從「乞丐疫苗」到「化緣疫苗」，民進黨政府的作為，簡直丟盡華人的顏面，偏偏綠營還沾沾自喜，側翼更是的擊鑼鳴鼓，歌頌之聲對照不幸染疫往生家屬的悲嗥，一百多位施打AZ疫苗猝逝長輩臨終的嘆息，台灣人命怎如此卑微，台灣人心怎如此冷漠？

事實上不是台灣人心冷漠，而是不知如何是好，蔡政府不願超前部署廣篩資材，民眾只能恐慌排隊搶超商開賣，價格卻是歐洲十倍到百倍的快篩劑，姑且不提當初明明就有機會採購3000萬劑疫苗，卻因利益分配問題落空，核酸檢測費用貴得離譜，早有質疑其中利益問題，快篩劑亂象更印證，台灣人民為了保命，只能乖乖當肥羊，等不到民間申購的合規疫苗，只能含恨含淚等著當台產疫苗的白老鼠，忍不住再問一聲，台灣人民怎麼如此卑微？

蔡英文接受綠媒專訪，對於7月能否接種高端疫苗，都坦承沒有把握，沒有把握的承諾，虛耗的卻是人民寶貴的生命，從她嘴裡說出卻如此輕描淡寫，更傳出台灣宗教團體慈濟，原本要公開說明採購500萬劑疫苗的計畫與困難，卻被民進黨政府「關切」取消，先不提郭台銘、台積電的採購進度，因為堅持不循全球商業規則，目前仍似乎只是天上浮雲，蔡政府卡關佛光山、慈濟等民間善舉，台灣鄉親當然看在眼裡，心中自有一把尺，不是民進黨大內宣能忽悠過去的。

台灣金曲歌王蕭敬騰，在大陸施打國藥疫苗，遭到綠媒和1450無情攻擊，但老蕭仍默默捐輸台灣鄉親必要資源，這就是兩岸一家人最佳寫照，能保護人民生命和健康，跟物資是哪裡製造何干，陳亭妃的防護面罩如此，經過全球認證的疫苗，更不應被意識形態扭曲，何況陸方不止一次強調，台灣鄉親需要什麼品牌疫苗，都會盡力盡快協助，從民進黨政府連佛光山、慈濟的善舉都卡關，大陸的善意更不會放在眼裡，台灣鄉親的生命，就這樣被一分一秒卡關。

民進黨不要以為美國施捨的疫苗，就能安撫台灣人心，可悲的是部分台灣民眾，長期受制於綠化嚴重的媒體宣傳資訊，加上缺乏全球視野與查證精神，確實鬆動了對民進黨政府防疫失敗的標準，事實上為數不少的諍言，多數台灣鄉親並非寡聞之輩，真相與真理早已深植在心，綠營若認為「過關」了，藐視慈濟、佛光山的影響力，吃定台灣選民一向健忘，就等著2018選情崩盤重演，2024更是台灣鄉親和民進黨算總帳的時刻，綠營政治人物真要好好想一想。

輪迴真理，不是不報，時候未到。然而幾百條人命的警鐘，響度難道不如民進黨政府的大內宣大外宣，綠營政客拿被施捨的疫苗，當成選戰題材來炒作，更是其心可誅，我們仍然認為救台灣必須快速有足夠疫苗，何況疫情瞬息萬變，解封的以色列不是又爆發群聚感染了嗎，對抗疫情必須超前部署，何況台灣現有的疫苗，距離群體免疫相當遙遠，尤其還是人家施捨來的。

台灣民間不要放棄努力，民眾更應為了家人大聲疾呼，鬆綁民間採購大陸疫苗，或許從蔡政府連慈善團體買非陸製疫苗都卡關，這樣的聲音如惡海魚苗，民進黨政府聽都不會聽，但請看看大陸超過10億人的施打成效，綠營民代都能買大陸製造的防疫器材，最能停止台灣人命持續消逝的渠道，不是最便捷的對岸嗎？反正「中央官員」都已經列入施打名單，大陸疫苗犯不著他們人身上，可人民願意呢，號稱民主的蔡政府，憑什麼剝奪人民的自由意志？

台灣人民不是笨蛋，除了被操作下輿論蒙蔽的少數人，仍無視身邊長輩猝逝的慘劇，跟著搖旗吶喊「感謝日本」、「感謝美國」、「感謝立陶宛」，接下來說不定還會「感謝印度」，然而多數台灣人民潛意識已覺醒，或是被民進黨政府的絕情自私嚇醒，綠營政治人物等著看台灣選民玩最拿手的「槓桿」，一桿粉碎民進黨的政治生命。

檢視現在的台灣社會氛圍，被迫再延長三級警戒，基層民眾只能仰天長嘆，民生業界更無語問蒼天，孰令致之卻無人追究，總算有前新聞局長鍾琴出面，控告蔡英文、蘇貞昌、陳時中涉嫌瀆職、圖利等罪嫌，然而除了缺乏集體民氣相挺，面對被綠營掌控的司法體系，此舉形同以卵擊石。

台灣人心逐漸明白，姑息無異養奸，看到「中央級別官員」優先納入施打美國疫苗名單，綠營說好的「支持台產疫苗」呢？怎忍讓更多必須為生活奔波，置身風險空間與群體的揮汗人民，讓那些躲在冷氣房甚至居家辦公的「公僕」，排擠隨時有染疫危險的基層。

當前台灣一切的亂象，除了像面照妖鏡，更讓人民透徹認清綠營政客的厚顏，也再次凸顯台灣防疫的失敗與荒謬，尤其拖延疫苗害死幾百條人命的罪孽，相信老天會記下這筆帳，台灣人民更會等著算總帳，綠營政客更不要天真認為，一旦苗頭不對美日都會是避風港，看看過往多少美國扶持的政客下場，該心寒的恐怕會是那些有恃無恐的綠營政客。

人在做，天在看，不是不報，時候未到。（作者為大師鏈傳媒總編輯）

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