這政府也真敢，難道台灣人好騙，竟然不惜讓人民冒打疫苗要命的風險？

聯亞新冠疫苗二期試驗今天黃昏解盲，令人費解的是，兩天前南美友邦巴拉圭宣布下100萬劑訂單給聯亞，條件是：聯亞要先取得台灣政府核發的「緊急供應許可（EUA）藥證」，這，大有學問。國際上沒有人會買還沒身分的「黑藥」。

巴拉圭設下你給藥證，我的訂單就成真的局，背書建立在聯亞疫苗在台灣人的信用，但真的有助聯亞疫苗？恐怕只有蔡政府知道。難道蔡政府拿台灣人當呆子，認為政府核發藥證等同聯亞疫苗取得國際水準身分證？巴拉圭的訂單真的有國際背書台灣疫苗作用？別傻了！可預見的是，無知或深得箇中玄機的台灣人瘋著拿錢炒聯亞股。

合理的推測，巴拉圭很清楚疫苗的國際認證規格，全球通行、信賴的許可只有美國FDA、歐盟EMA兩個權威藥證核發機構，他們發出的EUA全球都信任，其他國家或地區自己發出的藥證，只能在自己國家通行。換句話說，台灣若發給聯亞EUA，只有台灣管用，或者第三世界、開發中國家認可，合理的推測，要這些落後國家採信台灣的EUA總得付出代價，什麼代價？不好說了。

藥證是拿國家醫藥水準背書，如今竟與巴拉圭勾串，真的是等而下之。台灣政府當然可以關起門來發藥證，巴拉圭的訂單或許是與台灣政客勾串好的生意，騙呆灣郎這疫苗有效，可是一本萬利。可是呆灣人搶買，注射，萬一出人命呢？那可是大事。

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