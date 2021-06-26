最近又有某防疫旅館的負責人，據稱「提報不實施打名單」，帶領自家人插隊打打疫苗，被官方認定為「行徑極其惡劣」，已經交由地檢署偵辦。

這種情境，有點像遊民排隊等候數量有限的餐盒，竟然有人突然到前面插隊，自然引起排隊者的公憤，人人喊打。

要避免遊民插隊，就該提供足量的餐盒，保證人人有份，那麼插隊的情況自然可以避免。同理，如果疫苗份量充足，人人有份，無需等候數個月，這些人何須冒天下之大不韙，插隊打疫苗？

當中國大陸保證人人有疫苗可打，香港特區為了鼓勵民眾施打疫苗，還提供了房屋等大獎讓民眾抽獎。美國則更大方，無論本國人或外國人，來者不拒，一律免費施打，打了還有獎品可領或大樂透可抽。一流大國是跪求民眾來打疫苗，三流政府則把疫苗當奢侈品，優先打到的，高喊皇恩浩蕩；沒輪到你，企圖插隊施打，等著吃牢飯！

號稱是「防疫優等生」的台灣，現在卻得靠美日布施疫苗才能應急。慈善團體想捐贈大批疫苗給政府還遭政府百般阻擾。防疫指揮官還說：提供捐贈的單位太多了會對政府「產生困擾」，證明了蔡政府的「超前部署」根本是鏡花水月、華而不實。

一邊阻擾慈善團體捐贈，一邊「強烈建議」國產疫苗提前上市，讓少量的國外疫苗成為杯水車薪、緩不濟急，自然會引起民眾恐慌。有辦法的設法插隊打疫苗，沒辦法但有經濟實力的，寧可自費飛往中國大陸或美國去打免費疫苗；只有那些走不掉的、經濟情況差的，才會殷切期盼政府施恩，如大旱之望雲霓，才會仇視那些優先施打的、插隊打疫苗的人。

外國打疫苗等著領獎，台灣人打疫苗等著被告。還真是：人比人、氣死人！

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