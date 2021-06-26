外交部長吳釗燮近日接受CNN專訪，他針對兩岸關係特別是武統話題闡述了看法，可以從中一窺蔡政府看待兩岸問題的底層思維，也有助理解為何如今的兩岸關係會走到這步田地。

早在今年4月，吳釗燮就曾在記者會上表示，如果大陸武力犯台，台灣將戰鬥到底，當時這番言論也引來大陸國台辦發言人的點名批評，將其稱為「台獨頑固分子」。此次吳釗燮不僅從「如果」的層面闡述立場，更是直接剖析蔡政府決策團隊的真實想法。他聲稱大陸對台軍事恐嚇持續升級，因此台灣「需為可能爆發的軍事衝突做好準備」，他也將大陸持續派遣軍機繞台巡航視為「秀肌肉」，認為挑釁意味十分濃厚。在此基礎上，吳釗燮認為大陸既然說不會放棄武統台灣，那他們寧可相信大陸所言非虛。

吳釗燮的潛台詞可以翻譯成，武統是可能的，那麼在蔡政府就將之作為必然的，換言之，蔡政府對大陸武統的認定，已不盡然是一種內宣的需要，而是真的認定這一切將會發生。也正是基於這一認定，在拒絕統一下，蔡政府唯一的選擇就是傾全台之力尋找外援，無論是強大如美國、日本以及歐盟，還是弱國如波羅的海三國或者一些太平洋島國，都是他們爭取支持的對象，並不惜為此付出任何代價。

然而這終究不過「是非成敗轉頭空」，因為蔡政府的被迫害妄想症從一開始就找錯了藥方，且不說依靠外力支持本身就等於把自己的命運決定權拱手讓人，就算美日等國真的可以傾力支持，他們在台海問題上到底能否戰勝大陸，也是未知數。這不僅是軍事能力、綜合國力的比較，而且也是治理能力和國民士氣的競賽，從這場疫情就可以看出，現今的諸多所謂已開發國家，面臨危機就容易陷入一盤散沙，進而讓自己陷入更大的危機，他們恐怕需要想想自己還有多少能力可以處理重大危機事件。

回到兩岸問題上，大陸爭取實現兩岸統一的核心目標之下，並不會預設武統是終極手段，而是更傾向於和平統一，大陸官方一次次表態絕非虛言，而是本身就符合大陸自身利益，如果蔡政府看不到這一層，那麼一切準備都將是南轅北轍。蔡政府最終可能聰明反被聰明誤，對台灣人民來說也極不負責任。因為這不僅讓台灣社會失去了兩岸共同發展的機會，也會親手將兩岸送上戰爭的深淵。蔡政府致力於尋求外力，對大陸更是「逢中必反」，這種對抗態度不僅是在不斷壓縮兩岸友善互動的空間，而且也在衝擊大陸發展的和諧外部環境，給大陸對外交往製造障礙和阻力，大陸基於掃除障礙的邏輯也需要採取必要行動。

由此可見，雖然吳釗燮口口聲聲說大陸在挑釁，實際上是蔡政府基於錯誤的戰略判斷而提前採取了過激的舉動，從而讓可能發生的事變成了「必然」發生的事，用「自掘墳墓」來形容蔡政府的這一重大誤判，實在是再恰當不過。