最近疫情爆炸，台灣民主的奇特現象出來了：有一大批國民，不但支持政府的一切作為，而且貼心關懷，一句重話也捨不得說，唯恐刺傷了它的玻璃心。尤有甚者，他們在溫柔呵護政府（執政黨）之餘，對於任何批評政府的人，還會橫眉怒斥，不准這些台灣人行使公民監督、批判政府的權利。

這不禁讓人思考，台灣人到底把「政府」當成什麼了？公民課本告訴我們，政府是為人民服務的，政府官員是「公僕」，而我們人民是「頭家」、「主人」。在學生時代，我們就讀著Wendell Phillips的名言「自由的代價是永恆的儆醒」（Eternal vigilance is the price of liberty）。台灣解嚴30多年，早就該回歸民主憲政，民眾卻還有人把「政府」當做兒女或是寵物一樣疼愛，而且是無條件的溺愛。這是怎麼回事呢？

新冠病毒的本土疫情在5月爆發，從5 月14日至今短短一個半月，台灣恍如隔世。在這短短期間，確診增加14000多人，死亡人數已超過600人，而且數字還在增加中。固然害人的是病毒，但政府防疫政策的缺失，也是造成這個不幸結果的重要成因。尤其，因自滿而沒有「超前部署」，更是雪亮眼睛的人都看到的：能早買疫苗卻不買，沒有準備類似方艙醫院的集中治療所，欠缺快速篩檢的配備與人力…。稍有廉恥的統治者，有一絲「向人民負責」的政府，這時都應該滿懷愧疚，盡心盡力地亡羊補牢。畢竟，每一條命都是命，每一個受到苦難的國民都是政府的衣食父母，不是嗎？然而這個政府死不認錯，到現在還在攻擊在野黨；專門批評不同黨的地方政府首長；疫苗採購進度遠遜越南、菲律賓，目前大批進來的疫苗多是捐贈的，卻還好意思到處做大內宣；對賈永婕募款捐贈342台HFNC ，一面感謝一面還要比，根本不甘不願；地方政府、民間企業與慈善團體自掏腰包要採購捐贈國外疫苗，政府卡來卡去，絲毫不顧「人命關天」。為什麼這個政府沒有一點謙卑，沒有一絲反省？

台灣民意基金會最新的民調雖然顯示，民眾對蔡英文處理國政的方式，已有4成5的人表示不贊同，創下23個月新低。然而，做成這樣，支持的人依然有4成3！這4成多的人，似乎就是無怨無悔，鐵桿力挺，民進黨政府做得再爛也不在乎。他們在乎的是「保護這個政府免於挨罵」，而不是「保護同胞免受病毒侵襲」。這些人或許也希望疫苗趕快進口，但若催促疫苗進口會讓政府尷尬，會凸顯政府能力還不如慈濟、佛光山，那就慢慢來也沒關係。人說「不見棺材不掉淚」，面對超過600人的死亡數字，這些人會選擇「不見」。這樣的選民也許是「少數」，但數量其實也不少，而且是絕對堅貞、戰力堅強的有力少數。

為什麼會這樣？因為台灣的民主被歪樓了。有些人就是疼愛「這個政府」，不把自己當公民，而像是父母寵愛兒女一般溺愛政府。更離譜的，他們還不是明事理的父母，而是恐龍家長。當老師告訴他們「你的孩子在學校霸凌同學」，這種爸媽不但不會對兒女曉以大義，反而痛斥老師「我的孩子不會這樣」「都是他們先欺負人的」。還會到學校興師問罪，恐嚇那些被霸凌的同學。這樣的「支持」下，孩子當然肆無忌憚，伊於胡底。民進黨政府，就在部分選民這樣的溺愛之下，愈來愈傲慢，對自己造成的災害毫不在意─只要有爸媽疼，我做什麼都可以，批評我的都會死得很難看。韓國瑜當初喊「民進黨又不是高雄人的爸爸」，一舉把民進黨從高雄攆下來。現在民進黨似乎換了個角色，作個有爸媽撐腰的惡霸壞小孩。

我可以理解，很多朋友之所以親綠，其實不是站在民主政治的價值，而是出於情感上的認同。這種支持的確很難改變，因為那是某種犧牲奉獻的真愛，的確會讓人盲目。就像我們愛自己的親人一樣。我只求各位想想，若真正要為你的孩子好，請督促他、教育他，而不要溺愛。合格有效的疫苗再不及時大量進來，病死的同胞還會增加，經濟社會活動也無法全面解封。你捨不得罵，那就「勸」政府不要卡關，盡快進口。救救孩子，也救救跟您一樣生活在這兒的同胞，「同島一命」，好嗎？

（作者為國立政治大學法律系副教授）