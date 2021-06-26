美國總統拜登與七國集團領導人在G7峰會提出「重建更好世界」計畫（B3W），宣示將編列數千億美元經費，幫助中低收入國家提升基礎建設。白宮挑明表示，這項計畫是為了抗衡「與中國的戰略競爭」，希望成為「一帶一路」的替代方案。全球對基礎設施需求巨大，「B3W計畫」若能與「一帶一路」良性競爭，幫助中低收入國家發展起來，共同打造「更好世界」，應該是全世界的福氣。

幫助中低收國家提升基建

根據牛津經濟研究院《全球基礎設施展望》報告，至2040年全球基礎設施投資需求約94兆美元，資金缺口達19%。如果美國提出的這項針對開發中國家的基建倡議能夠實現，這對全球發展是件好事。

目前來看，B3W計畫還停留在初始構想階段，各國還沒有規畫可以投入多少資金。作為領頭羊的美國，拜登主政後提出的美國國內大規模基建計畫還在國會兩黨及白宮之間來回拉扯，G7核心國也都面臨高額的國家債務，是否有餘力幫助中低收入國家籌措資金也不無疑問。專家指出，這項計畫必須確定更多資金來源，否則難與「一帶一路」競爭。

大陸國家主席習近平23日向「一帶一路」亞太區域國際合作高級別會議發表書面致辭，強調攜手打造開放合作平台，為各國合作發展提供新動力，建設更加緊密的「一帶一路」夥伴關係。這是對G7國家提出B3W計畫的回應。

「一帶一路」倡議自2013年提出，經過8年時間，已有140個國家與中國簽署合作協議，在發電廠、鐵路、港口、高速公路、5G等基礎設施項目上合作，涉及數兆美元的資金。被視為「一帶一路」重要標誌的中歐班列累計開行已突破4萬班次，合計貨值逾2000億美元。歐盟有半數以上成員國簽署「一帶一路」合作文件，中歐班列運送貨物貨值占中歐貨物貿易的比重逐年提升，從2015年的1%增至2020年的7%。新冠疫情發生以來，海運價格上漲、港口堵塞，令中歐班列更加火熱，累計向歐洲發運1199萬件、9.4萬噸防疫物資。

不過，近年一些「一帶一路」合作國家陷入債務陷阱，不得不將港口、礦脈、電廠等控制權讓渡或出租給中國大陸；或讓大陸國企包攬各國基礎建設工程，遭人詬病，中國形象因而受損。大陸的「一帶一路」需要升級，排除弊端。

第一，更加注重「一帶一路」項目開放原則。大陸首條民營控股的高鐵──杭紹台高鐵剛剛全線鋪軌貫通，採用的是歐洲盛行的PPP模式，能否將這種模式，或是台灣高鐵採用過的BOT模式，乃至EPC等跨國工程公司通常採用的模式，引入到「一帶一路」的海外基建項目？這樣做的好處是，不僅可以更好解決融資問題，還能為更多企業尤其是中小企業和項目所在國的企業創造機會，同時也能進一步與國際基建規則、標準達成一致，避免「一帶一路」被詬病過多大陸政府背景或是「債務陷阱」等。

第二，架設人文交流橋梁。「一帶一路」雖以基建為優先，但除設施聯通、貿易暢通、資金融通、政策溝通外，還需要民心相通，這就包括教育、旅遊、體育、考古等多領域的多元互動。例如目前以貨運為主的中歐班列將來能否開發旅遊班列，像美國鐵路公司的海岸星光號、台灣的環島之星觀光列車一樣，成為人文交流的品牌。又比如在印度、印尼和非洲多個國家為當地青年提供職業技能培訓的魯班工坊，既是教育領域的交流，也能提升當地就業水準，有助消除貧困、改善民生，讓「一帶一路」更多地惠及當地民眾。

大國競爭應展現大國氣魄

西方總是警告「拿中國錢會很糟糕」，但過去只有中國願意在高風險國家投資，G7國家終於提出「反映西方價值觀、勞工標準的積極透明」的替代方案。大國競爭應展現大國氣魄，讓各國選擇適合自己的發展方式，「B3W計畫」的出發點，不應是與中國競奪影響力，而是幫助中低收入國家發展，讓「建設更好世界」成為目標，而不是口號。