「病毒不分藍綠，疫情當前，我們只有一個共同的敵人，就是病毒」，這段話很正確，民眾也都有同感，但現實不是這麼一回事。看看民進黨政府疫情發生以來的各種操作，打壓政敵用力甚於防疫，維護政權多於苦民所苦。集官方與網軍側翼之力，把防疫戰打成政治戰，讓人民陷入病毒四處流竄，卻苦無疫苗可打的痛苦深淵。這個權力巨獸，危害猛於病毒。

對付政敵能力勝於防疫

5月中疫情大爆發，台灣防疫好棒棒的假像通通被戳破，民眾赫然發現，原來我們的政府除了鎖國和反中，其他什麼都不做。國際疫苗不早買不多買，篩檢不肯做，儀器沒有買，醫療量能未備妥，反正要什麼沒什麼，還放鬆限制讓3+11破口引爆疫情。但你以為民進黨政府會虛心檢討嗎？那就錯了。從反對運動起家的民進黨，最大的能力是鬥爭，最強的渴望是權力，因此在防疫出包時，還不忘花很多力氣在打擊批評者，以及修理政治對手。

例子太多，之前主張增加篩檢者被罵到臭頭，提問的記者甚至被網軍肉搜辱罵，連深綠的中研院院士陳培哲，都因為質疑高端疫苗不做3期而被圍剿。深綠台獨的網紅「館長」，批評了3+11政策，就被網軍罵為「中共同路人」，讓館長大嘆真心換絕情。最讓人心寒的，這不是挺民進黨網友無組織的自發行為，而是一整套民進黨當權團隊有節奏、有組織、有分工的政治作戰。例如在宣布採購高端和聯亞之前，側翼網軍同步發出其他國際疫苗也是未做3期就緊急授權的假消息，明顯是在進行「認知作戰」。以往選舉時為禁絕黑函，法律明定相關訊息需揭露刊登者，現在民進黨當權者卻公然扮演台灣最大數位黑函中心角色，且毫無監督節制的力量，既不透明，金流又可疑，不斷遭到洗腦轟炸的人民卻莫之奈何。

修理不聽話的人不遺餘力，對付政敵更是無所不用其極。雙北是重災區，兩位市長，一是醫生，一出身警界，防疫上都有其專業，當中央防疫失當讓民眾失望不滿時，台北市長柯文哲對中央的政策提出嗆辣的批評，替人民講出了心聲，新北市長侯友宜低調、認真，防疫劍及履及，雙北疫情逐漸獲控，雙北市長聲望不跌反漲。很多政策，都是雙北先帶頭，中央在後追隨，例如先宣布準3級、廣設快篩站等，這些打臉中央的政策，最後指揮中心只好腫著臉跟著做。

權力巨獸危害猛於病毒

民進黨豈容柯、侯聲望崛起，於是，像阿公店、好心肝和北農事件爆發時，民進黨政府動員主軍、側翼與網軍遊擊隊全面進攻，為了遮掩連記錄都沒有的3+11錯誤，狂罵萬華是疫情破口、台北疫苗管理疏漏、北農防疫出包。持平而論，北農疫情擴散，台北市一開始確有輕忽之處，果菜市場人流複雜，應及早全面進行清零及跨縣市整合疫調，但後來的追補還算得宜，尤其對北農和遊民全面打疫苗，再度領先指揮中心的思考。

面對民進黨陣營的連番炮火，侯友宜從不直接對嗆，只溫和地請蔡總統約束一下，於是乎，經常嗆中央的柯文哲便成了最大箭靶。最後他也來了火氣，聲稱中央疫苗再這樣搞他就晚兩天打，這種拿人民健康賭氣的話實在失格。但指揮中心也被柯文哲搞到大腦脫軌，柯文哲授權醫師自行決定疫苗殘劑給誰打，還要批評者不要存「法匠」心態，結果指揮中心突然宣布18歲以上都可預約登記，害得醫院診所的電話被打爆。之前斤斤計較地分類別、分年齡，以台灣疫苗短缺狀況來說確實有必要，現在疫苗仍缺，殘劑每院所每天只會有不到4劑，就這麼一點點粥，卻放手讓大家自由搶，不但和原來的疫苗分配邏輯矛盾，還搞得天下大亂，放寬到50歲以上都比現在的無限制合理（疫苗尚未核淮18以下使用）。這哪是在防疫，是政治意氣鬥昏頭了吧？

防疫只是施政的一環，這些年來，民進黨當權者不但已是國內權力最大者，也是認知作戰的最大勢力，囂張到簡直像義和團，而且還經常作賊的喊捉賊。台灣成了民進黨的政治擂台，鼻青臉腫的，何止是防疫陣線，還有台灣的民主與未來。